توقيف مطلوبين وضبط سيارتين مسروقتين ومخدرات في بلدتي بريتال وحورتعلا (صور)

دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش اللبناني ‏منزلَي مطلوبَين في بلدة ‏بريتال، وضبطت سيارتين مسروقتين.



وأوقفت الدورية المذكورة في بلدة حورتعلا المواطنَين (ر.م.) و(س.ن.) والسوري (ع.أ.) الذين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع نوع جيب شيروكي.



الأول سجين فار من سجن ‏جب جنين، أقدم بعد عملية الدهم في بلدة حورتعلا بتاريخ 16/ 2/ 2023 على شتم الجيش ‏عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق النار على محطة للوقود في البلدة. والسوري (ع.أ.) مطلوب بجرائم: تجارة المخدرات وترويجها، وترويج عملة مزورة، وتجارة سيارات مسروقة، وإطلاق نار على دورية لمديرية المخابرات بتاريخ 16/ 2/ 2023.



قد وقع تبادل ‏لإطلاق النار ‏بين الأشخاص الثلاثة والدورية قبل توقيفهم ما أدى إلى إصابة السوري المذكور ونقله ‏إلى إحدى المستشفيات للمعالجة. ‏



وضُبط داخل الجيب كمية من حبوب الكبتاغون والكوكايين ومبلغ مالي مزور ومسدس حربي.‏