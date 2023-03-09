عصابة سرقة درّاجات ناريّة في قبضة أمن الدّولة

ضبط شاحنة محمّلة بالدّراجات الناريّة المسروقة

بعد عمليّة رصد وتعقّب، أوقفت دوريّة من أمن الدّولة في بعلبك - دورس، شاحنة محمّلة بالدّراجات الناريّة المسروقة، واقتيد السائق ح.ع.، إلى مكتب أمن الدّولة في بعلبك، بعد أخذ إشارة القضاء.



وخلال التحقيق، تبيّن أن الدراجات سُرقت من الضاحية الجنوبيّة في بيروت، ويُعمل حاليًا على كشف باقي أفراد العصابة.