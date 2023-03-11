عذّب وعنّف ولده القاصر...فأوقفته مخابرات الجيش

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة باتوليه –صور السوري (ج.ح.) لإقدامه على تعنيف ولده القاصر محمد.



وكان قد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر آثار التعذيب والتعنيف على جسد ولده.