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توقيف شخصين في حرج بيروت من التابعية السورية بحوزتهما حشيشة الكيف
امن وقضاء
2023-03-11 | 14:01
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توقيف شخصين في حرج بيروت من التابعية السورية بحوزتهما حشيشة الكيف
أوقفت دورية من فوج حرس بيروت بعد ظهر اليوم، شخصين من التابعية السورية داخل حرج بيروت بحوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف موضوعة داخل كيس نايلون شفاف، وسلاح أبيض (سكين عدد 2)، بحسب دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت.
وبناء لتعليمات قائد الفوج العقيد الركن علي صبرا، تم تسليم الموقوفَين مع المضبوطات الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقهما.
أخبار لبنان
امن وقضاء
مادة حشيشة الكيف
حرس بيروت
بلدية بيروت
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