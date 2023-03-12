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قنصلية سيراليون: نأسف للحادث المؤلم الذي حصل في سد البوشرية وننتظر نتائج التحقيق

امن وقضاء
2023-03-12 | 12:24
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قنصلية سيراليون: نأسف للحادث المؤلم الذي حصل في سد البوشرية وننتظر نتائج التحقيق
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قنصلية سيراليون: نأسف للحادث المؤلم الذي حصل في سد البوشرية وننتظر نتائج التحقيق

اسفت قنصلية سيراليون في بيان "حيال الحادث المؤلم الذي حصل أمس في منطقة سد البوشرية في لبنان، وأودى بحياة خمس فتيات من الجنسية السيراليونية بالإضافة الى إصابة اثنتين أخريين هما بحالة حرجة في المستشفى. وقد تناهت الى القنصلية أكثر من رواية عن أسباب الحادث، في وقت تواصل السلطات اللبنانية المعنية تحقيقاتها في هذا الصدد. وعليه تتابع وتنتظر القنصلية ومعها الحكومة السيراليونية نتائج التحقيق اللبناني الرسمي للبناء على الشيء مقتضاه".

أخبار لبنان

امن وقضاء

قنصلية سيراليون

سد البوشرية

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