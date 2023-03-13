قوى الامن: توقيف شخصين ينقلان المخدّرات من البقاع إلى بيروت على حاجز ضهر البيدر

اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بسيارة نوع "مرسيدس 230" وذلك على مسلك البقاع بيروت، وتمكنت من ضبطها وتوقيف سائقها، ويدعى:

- م. خ. (مواليد عام 1997، مكتوم القيد)

كما ألقت القبض على الشخص الذي كان برفقته، ويدعى:

- ح. د. (مواليد عام 1993، لبناني)

بتفتيش المركبة الآلية عثرت بداخلها على /147/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادتي الباز كوكايين والكوكايين، كما ضبطت مسدسًا حربيًا بحوزة الثاني.

أودعا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.