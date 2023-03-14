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قوى الأمن: توقيف سارقي دراجات آلية في المنية
امن وقضاء
2023-03-14 | 05:00
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قوى الأمن: توقيف سارقي دراجات آلية في المنية
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات والدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، رصدت القطعات المختصة في الشعبة نشاط عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية في بلدة المنية الشمالية.
من خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة الى تحديد هوية منفذي عمليات السرقة المذكورة، وهما كل من: ي.ق. (مواليد عام 1997، سوري) خ.ج. (مواليد عام 1995، سوري) وهو مطلوب بجرائم سرقة وإقامة غير مشروعة، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.
بتاريخ 6-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من نصب كمينٍ محكمٍ في البلدة ذاتها، أسفر عن توقيفهما.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذهما أكثر من 15 عملية سرقة دراجة آلية في المنية، كما اعترفا بقيامهما ببيعها لأحد الأشخاص، العمل جارٍ لتوقيفه.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
امن وقضاء
قوى الأمن
المنية
قوى الامن: توقيف سارق دراجة آلية من محلة المتحف
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