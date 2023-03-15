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توقيف مواطن في مرفأ طرابلس لمحاولته تهريب كمية كبيرة من التنباك (صورة)

امن وقضاء
2023-03-15 | 12:25
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توقيف مواطن في مرفأ طرابلس لمحاولته تهريب كمية كبيرة من التنباك (صورة)
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توقيف مواطن في مرفأ طرابلس لمحاولته تهريب كمية كبيرة من التنباك (صورة)

أوقفت دورية من مديرية مخابرات الجيش في مرفأ طرابلس المواطن (ب.ع.) بعدما تبيّن أثناء تفتيش حاوية عائدة له وجود كمية كبيرة من التنباك مخبأة داخل أثاث منزل.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

مرفأ طرابلس

التنباك

الجيش

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