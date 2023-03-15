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سليم التقى وفدا من مجلس الشيوخ الإيطالي: أهمية أن يساند المجتمع الدولي لبنان في عودة النازحين السوريين
امن وقضاء
2023-03-15 | 13:19
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سليم التقى وفدا من مجلس الشيوخ الإيطالي: أهمية أن يساند المجتمع الدولي لبنان في عودة النازحين السوريين
سليم التقى وفدا من مجلس الشيوخ الإيطالي
عرض وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في مكتبه في اليرزة، مع رئيسة لجنة الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور ستيفانيا كراكسي، على رأس وفد، بحضور سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، العلاقات بين لبنان وإيطاليا على الصعد كافة.
سليم
وتحدث سليم عن العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، منوها بالدور الفاعل للكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة اليونيفيل، شاكرا لإيطاليا دعمها المستمر للبنان، لا سيما تقديمها المساعدات الإنسانية والعسكرية والتعاون بين جيشي البلدين في المجالات كافة.
وأكد سليم أن الجيش اللبناني مميز بكفاءته وإنجازاته وحرفيته وحبه لوطنه ويحظى باحترام جميع اللبنانيين وثقتهم.
وعن موضوع النزوح السوري، أكد سليم أهمية أن يساند المجتمع الدولي لبنان في سعيه لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، في ظل توافر مناطق واسعة في سوريا تشهد أمنا واستقرارا.
كراكسي
ونوهت كراكسي من جهتها بالكفاءة العالية للجيش اللبناني ومتانة التعاون القائم مع جيش بلادها.
وأكدت كراكسي أنها ستنقل وجهة النظر اللبنانية حول قضية النزوح إلى الحلفاء والرأي العام، لما تشكله هذه القضية من عبء على لبنان ديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا.
أخبار لبنان
امن وقضاء
سليم التقى
مجلس الشيوخ الإيطالي
النازحون السوريون
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