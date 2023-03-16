توقيف مطلوب بجرم السرقة وتعاطي المخدرات في الضاحية الجنوبية

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجاموس – الضاحية الجنوبية المواطن (خ.ز.)، المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم السرقة وتعاطي المخدرات. وقد اعترف بتنفيذ حوالى 70 عملية سرقة لعدة محلات في المنطقة عن طريق الخلع والكسر، وسرقة صناديق الصدقة الموجودة على الطرقات. كما ظهر في أكثر من فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بعمليات السرقة.



بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.