الجيش: توقيف 6 أشخاص لمحاولتهم تهريب كمية من حشيشة الكيف الى تركيا عبر مرفأ طرابلس

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مرفأ طرابلس المواطنين (أ.ن.) و(ع.ط.) و(م.ط.)، والسوريين (س.ك.) و(س.م.) و(ي.م.)، لمحاولتهم تهريب 90 قرصا من حشيشة الكيف موضبة داخل صفائح سمنة، بعدما كانوا ينوون نقلها إلى تركيا بواسطة شاحنات عائدة إليهم.



سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.