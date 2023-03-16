سلام لوفد من قيادة الجيش: حاجات المؤسسة العسكرية مسألة أمن قومي

عرض وفد من قيادتي الأركان والقوامة في الجيش اللبناني لوزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام خلال اجتماع في مكتبه في الوزارة، حاجة المؤسسة العسكرية لتأمين مادتي الطحين والخبز لضمان الأمن الغذائي للعسكريين في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.





وأكد سلام للوفد أنه "سيعطي تعليماته لكل المطاحن والأفران بضرورة تأمين حاجيات الجيش اللبناني من طحين وخبز، بما يغطي الكميات المطلوبة من المؤسسة العسكرية ويكون كفيلا بسد أي نقص قد تتعرض له"، وقال: "إن هذا أقل ما يمكن ان نقدمه للجيش، درع الوطن، فمتطلباته أمن قومي لا نقاش فيها".