الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعميم صورة سورية غادرت منزلها في ضهر العين - الكورة ولم تعد
امن وقضاء
2023-03-17 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعميم صورة سورية غادرت منزلها في ضهر العين - الكورة ولم تعد
عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة سمية محمد نزار درويش (من مواليد عام 1995، سورية الجنسية)، التي غادرت بتاريخ 28-2-2023، منزلها الكائن في بلدة ضهر العين - الكورة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
امن وقضاء
سورية
ضهر العين
الكورة
التالي
تدابير سير في بيروت تزامناً مع "سباق السّيدات السّنوي"
سلام لوفد من قيادة الجيش: حاجات المؤسسة العسكرية مسألة أمن قومي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-01-22
العثور على قنبلة داخل مجمع في ضهر العين - الكورة
أمن وقضاء
2023-01-22
العثور على قنبلة داخل مجمع في ضهر العين - الكورة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-16
العلاقات الروسية السورية تسير على قدم وساق نحو زيادة التواجد الروسي في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-16
العلاقات الروسية السورية تسير على قدم وساق نحو زيادة التواجد الروسي في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-16
العلاقات الروسيةُ السوريةُ على قدمٍ وساق.. والعلاقاتُ التركية السورية تتأرجحُ
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-16
العلاقات الروسيةُ السوريةُ على قدمٍ وساق.. والعلاقاتُ التركية السورية تتأرجحُ
0
أخبار دولية
2023-03-16
الأسد: اللقاء مع أردوغان مرتبط بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب
أخبار دولية
2023-03-16
الأسد: اللقاء مع أردوغان مرتبط بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
12:28
تدابير سير في بيروت تزامناً مع "سباق السّيدات السّنوي"
امن وقضاء
12:28
تدابير سير في بيروت تزامناً مع "سباق السّيدات السّنوي"
0
امن وقضاء
2023-03-16
سلام لوفد من قيادة الجيش: حاجات المؤسسة العسكرية مسألة أمن قومي
امن وقضاء
2023-03-16
سلام لوفد من قيادة الجيش: حاجات المؤسسة العسكرية مسألة أمن قومي
0
امن وقضاء
2023-03-16
الجيش: توقيف 6 أشخاص لمحاولتهم تهريب كمية من حشيشة الكيف الى تركيا عبر مرفأ طرابلس
امن وقضاء
2023-03-16
الجيش: توقيف 6 أشخاص لمحاولتهم تهريب كمية من حشيشة الكيف الى تركيا عبر مرفأ طرابلس
0
امن وقضاء
2023-03-16
توقيف مطلوب بجرم السرقة وتعاطي المخدرات في الضاحية الجنوبية
امن وقضاء
2023-03-16
توقيف مطلوب بجرم السرقة وتعاطي المخدرات في الضاحية الجنوبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
توتال حسمت خيار منصة الحفر
تقارير نشرة الاخبار
14:40
توتال حسمت خيار منصة الحفر
0
أخبار دولية
2023-03-10
نص البيان السعودي الايراني الصيني عن اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران
أخبار دولية
2023-03-10
نص البيان السعودي الايراني الصيني عن اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-01
ما الفرق بين غوغل و Chat Gpt؟
علوم وتكنولوجيا
2023-02-01
ما الفرق بين غوغل و Chat Gpt؟
0
أمن وقضاء
04:05
قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في صيدا
أمن وقضاء
04:05
قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في صيدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
بين الامارات وايران العلاقات تسير على قدم وساق!
تقارير نشرة الاخبار
14:53
بين الامارات وايران العلاقات تسير على قدم وساق!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مستحقات الاطباء خسرت قيمتها ولا تزال محتجزة بين وزارتي الصحة والمال
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مستحقات الاطباء خسرت قيمتها ولا تزال محتجزة بين وزارتي الصحة والمال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جولة الوفد الاوروبي الثانية انتهت فهل يواجه سلامة القضاء الفرنسي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جولة الوفد الاوروبي الثانية انتهت فهل يواجه سلامة القضاء الفرنسي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
توتال حسمت خيار منصة الحفر
تقارير نشرة الاخبار
14:40
توتال حسمت خيار منصة الحفر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مواجهاتٌ نارية في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مواجهاتٌ نارية في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
قبرص مستاءة وميقاتي يزورها الثلثاء
تقارير نشرة الاخبار
14:37
قبرص مستاءة وميقاتي يزورها الثلثاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مهرجان أبو ظبي من الـ٢٠٠٤ حتى الـ٢٠٢٣... يختصر ثقافات العالم أجمع عبر الموسيقى!
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مهرجان أبو ظبي من الـ٢٠٠٤ حتى الـ٢٠٢٣... يختصر ثقافات العالم أجمع عبر الموسيقى!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
السفارة الفرنسية تنظم سباق بدل في باحة قصر الصنوبر
تقارير نشرة الاخبار
14:35
السفارة الفرنسية تنظم سباق بدل في باحة قصر الصنوبر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الفنان Sebastien El Chato لليلة واحدة في لبنان بمناسبة عيد الأم
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الفنان Sebastien El Chato لليلة واحدة في لبنان بمناسبة عيد الأم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:19
بعد جلسة الإستماع إليه... سلامة يصدر بيانًا
خبر عاجل
08:19
بعد جلسة الإستماع إليه... سلامة يصدر بيانًا
2
خبر عاجل
05:39
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
خبر عاجل
05:39
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
3
اقتصاد
10:45
اسعار المحروقات الى ارتفاع... البنزين الى المليونين
اقتصاد
10:45
اسعار المحروقات الى ارتفاع... البنزين الى المليونين
4
صحف اليوم
01:26
دولة عربية تنوي وضع مبلغ مالي ضخم بمثابة وديعة مصرفية للبنان (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:26
دولة عربية تنوي وضع مبلغ مالي ضخم بمثابة وديعة مصرفية للبنان (نداء الوطن)
5
حال الطقس
02:29
منخفض جوي بدءاً من العصر
حال الطقس
02:29
منخفض جوي بدءاً من العصر
6
فنّ
07:10
نانسي عجرم في مشهد تقشعر له الأبدان... لماذا بكت على المسرح؟ (فيديو)
فنّ
07:10
نانسي عجرم في مشهد تقشعر له الأبدان... لماذا بكت على المسرح؟ (فيديو)
7
أخبار لبنان
17:25
وليد جنبلاط تلقى اتصالا من إرسلان
أخبار لبنان
17:25
وليد جنبلاط تلقى اتصالا من إرسلان
8
منوعات
08:38
إليكم أفضل مطارات العالم لعام 2023... ومطار دولة عربية في المركز الثاني!
منوعات
08:38
إليكم أفضل مطارات العالم لعام 2023... ومطار دولة عربية في المركز الثاني!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store