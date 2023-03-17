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تعميم صورة سورية غادرت منزلها في ضهر العين - الكورة ولم تعد

امن وقضاء
2023-03-17 | 12:00
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تعميم صورة سورية غادرت منزلها في ضهر العين - الكورة ولم تعد
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تعميم صورة سورية غادرت منزلها في ضهر العين - الكورة ولم تعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة سمية محمد نزار درويش (من مواليد عام 1995، سورية الجنسية)، التي غادرت بتاريخ 28-2-2023، منزلها الكائن في بلدة ضهر العين - الكورة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.
 
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

أخبار لبنان

امن وقضاء

سورية

ضهر العين

الكورة

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