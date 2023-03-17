الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تدابير سير في بيروت تزامناً مع "سباق السّيدات السّنوي"
امن وقضاء
2023-03-17 | 12:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تدابير سير في بيروت تزامناً مع "سباق السّيدات السّنوي"
صـــدر عــن المديريّة العـــامّـة لقـوى الأمـن الدّاخـلـي ـــ شعبـة العـلاقـات العامّة
مـا يلـي:
تُنَظِّم "جمعية بيروت ماراثون"، يوم الأحد 19/03/2023، سِباق السّيدات السّنوي. لذلك، ستتخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التاّلية:
إقفال جادة اللّواء وسام الحسن في محيط واجهة بيروت البحرية – وسط بيروت، اعتباراً من السّاعة 6:00 صباحاً من يوم السّبت 18/03/2023 وحتّى السّاعة 13:00 من يوم الأحد 19/03/2023
إقفال تقاطع الجنرال فرانسوا الحاج – المير مجيد إرسلان، اعتبارًا من السّاعة 3:00 من فجر يوم الأحد 19/03/2023، وحتّى السّاعة 11:00 من قبل ظهر التاريخ ذاته.
إقفال جادّة الملك سلمان بن عبد العزيز، اعتبارًا من السّاعة 18:00 من تاريخ 18/03/2023 وحتّى انتهاء السّباق
إقفال مسار السّباق اعتبارًا من السّاعة 5:30 من صباح يوم الأحد 19/03/2023 على أن يتمّ فتحها تدريجيًّا بعد مرور آخر العدّاءات.
مسار سباق الـ 10 كلم:
الانطلاق من واجهة بيروت البحريّة (جادّة الملك سلمان بن عبد العزيز) باتّجاه "زيتونا باي"، الانعطاف يميناً، عين المريسة مقابل مطعم ماكدونالدز- ويتابع على الكورنيش البحري حتّى الجامعة الأميركيّة في بيروت، ثمّ يلتفّ 180 درجة ويعود على الطريق المعاكس وصولًا إلى مطعم ماكدونالدز. بعدها، يتابع يميناً نحو فندق فينيسيا، ويتّجه إلى داخل النفق نحو تقاطع فندق فور سيزنس. وينعطف يمينًا باتجاه تقاطع بناية كاراقلّه باتّجاه بنك عودة، ثمّ يسارًا باتّجاه بلديّة بيروت حتّى مبنى جريدة النهار، ثمّ يمينًا باتّجاه جامع محمّد الأمين، ثمّ يسارًا عند تقاطع جامع محمّد الأمين باتّجاه شارع غورو الجميّزة، مرورًا بمطعم بول حتّى مطعم ساندويش ونصّ، ليلتفّ 180 درجة ويعود في شارع باستور باتجاه بيت الكتائب، ثمّ يسارًا نحو شارع ويغان ببلديّة بيروت حتّى بنك عودة، ثمّ يمينًا باتّجاه جادّة اللواء وسام الحسن، ويسارًا عند بناية كاراقلّه باتجاه الزيتونة باي عبر شارع المير مجيد إرسلان. وأخيرًا، يتوّجه يمينًا نحو خطّ الوصول عند واجهة بيروت البحريّة جادّة الملك سلمان بن عبد العزيز.
يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقات، وتسهيلاً لحركة المرور.
أخبار لبنان
امن وقضاء
تدابير سير
بيروت
التالي
تعميم صورة سورية غادرت منزلها في ضهر العين - الكورة ولم تعد
سلام لوفد من قيادة الجيش: حاجات المؤسسة العسكرية مسألة أمن قومي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:31
جلسة الاستماع الثانية لسلامة اليوم في قصر عدل بيروت..
أخبار لبنان
08:31
جلسة الاستماع الثانية لسلامة اليوم في قصر عدل بيروت..
0
أخبار لبنان
08:13
إنتهاء جلسة إستجواب سلامة... والقضاة الأوروبيون إلى بيروت الشهر المقبل
أخبار لبنان
08:13
إنتهاء جلسة إستجواب سلامة... والقضاة الأوروبيون إلى بيروت الشهر المقبل
0
آخر الأخبار
03:10
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت للمثول امام الوفد القضائي الاوروبي في الجلسة الثانية
آخر الأخبار
03:10
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت للمثول امام الوفد القضائي الاوروبي في الجلسة الثانية
0
أمن وقضاء
2023-03-15
بلدية بيروت: فوج الحرس أوقف شخصا في حوزته 9 مظاريف يحتوي أحدها على السيلفيا المخدرة
أمن وقضاء
2023-03-15
بلدية بيروت: فوج الحرس أوقف شخصا في حوزته 9 مظاريف يحتوي أحدها على السيلفيا المخدرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
12:00
تعميم صورة سورية غادرت منزلها في ضهر العين - الكورة ولم تعد
امن وقضاء
12:00
تعميم صورة سورية غادرت منزلها في ضهر العين - الكورة ولم تعد
0
امن وقضاء
2023-03-16
سلام لوفد من قيادة الجيش: حاجات المؤسسة العسكرية مسألة أمن قومي
امن وقضاء
2023-03-16
سلام لوفد من قيادة الجيش: حاجات المؤسسة العسكرية مسألة أمن قومي
0
امن وقضاء
2023-03-16
الجيش: توقيف 6 أشخاص لمحاولتهم تهريب كمية من حشيشة الكيف الى تركيا عبر مرفأ طرابلس
امن وقضاء
2023-03-16
الجيش: توقيف 6 أشخاص لمحاولتهم تهريب كمية من حشيشة الكيف الى تركيا عبر مرفأ طرابلس
0
امن وقضاء
2023-03-16
توقيف مطلوب بجرم السرقة وتعاطي المخدرات في الضاحية الجنوبية
امن وقضاء
2023-03-16
توقيف مطلوب بجرم السرقة وتعاطي المخدرات في الضاحية الجنوبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
توتال حسمت خيار منصة الحفر
تقارير نشرة الاخبار
14:40
توتال حسمت خيار منصة الحفر
0
أخبار دولية
2023-03-10
نص البيان السعودي الايراني الصيني عن اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران
أخبار دولية
2023-03-10
نص البيان السعودي الايراني الصيني عن اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-01
ما الفرق بين غوغل و Chat Gpt؟
علوم وتكنولوجيا
2023-02-01
ما الفرق بين غوغل و Chat Gpt؟
0
أمن وقضاء
04:05
قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في صيدا
أمن وقضاء
04:05
قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في صيدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
بين الامارات وايران العلاقات تسير على قدم وساق!
تقارير نشرة الاخبار
14:53
بين الامارات وايران العلاقات تسير على قدم وساق!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مستحقات الاطباء خسرت قيمتها ولا تزال محتجزة بين وزارتي الصحة والمال
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مستحقات الاطباء خسرت قيمتها ولا تزال محتجزة بين وزارتي الصحة والمال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جولة الوفد الاوروبي الثانية انتهت فهل يواجه سلامة القضاء الفرنسي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جولة الوفد الاوروبي الثانية انتهت فهل يواجه سلامة القضاء الفرنسي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
توتال حسمت خيار منصة الحفر
تقارير نشرة الاخبار
14:40
توتال حسمت خيار منصة الحفر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مواجهاتٌ نارية في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مواجهاتٌ نارية في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
قبرص مستاءة وميقاتي يزورها الثلثاء
تقارير نشرة الاخبار
14:37
قبرص مستاءة وميقاتي يزورها الثلثاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مهرجان أبو ظبي من الـ٢٠٠٤ حتى الـ٢٠٢٣... يختصر ثقافات العالم أجمع عبر الموسيقى!
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مهرجان أبو ظبي من الـ٢٠٠٤ حتى الـ٢٠٢٣... يختصر ثقافات العالم أجمع عبر الموسيقى!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
السفارة الفرنسية تنظم سباق بدل في باحة قصر الصنوبر
تقارير نشرة الاخبار
14:35
السفارة الفرنسية تنظم سباق بدل في باحة قصر الصنوبر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الفنان Sebastien El Chato لليلة واحدة في لبنان بمناسبة عيد الأم
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الفنان Sebastien El Chato لليلة واحدة في لبنان بمناسبة عيد الأم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:19
بعد جلسة الإستماع إليه... سلامة يصدر بيانًا
خبر عاجل
08:19
بعد جلسة الإستماع إليه... سلامة يصدر بيانًا
2
خبر عاجل
05:39
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
خبر عاجل
05:39
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
3
اقتصاد
10:45
اسعار المحروقات الى ارتفاع... البنزين الى المليونين
اقتصاد
10:45
اسعار المحروقات الى ارتفاع... البنزين الى المليونين
4
صحف اليوم
01:26
دولة عربية تنوي وضع مبلغ مالي ضخم بمثابة وديعة مصرفية للبنان (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:26
دولة عربية تنوي وضع مبلغ مالي ضخم بمثابة وديعة مصرفية للبنان (نداء الوطن)
5
حال الطقس
02:29
منخفض جوي بدءاً من العصر
حال الطقس
02:29
منخفض جوي بدءاً من العصر
6
فنّ
07:10
نانسي عجرم في مشهد تقشعر له الأبدان... لماذا بكت على المسرح؟ (فيديو)
فنّ
07:10
نانسي عجرم في مشهد تقشعر له الأبدان... لماذا بكت على المسرح؟ (فيديو)
7
أخبار لبنان
17:25
وليد جنبلاط تلقى اتصالا من إرسلان
أخبار لبنان
17:25
وليد جنبلاط تلقى اتصالا من إرسلان
8
منوعات
08:38
إليكم أفضل مطارات العالم لعام 2023... ومطار دولة عربية في المركز الثاني!
منوعات
08:38
إليكم أفضل مطارات العالم لعام 2023... ومطار دولة عربية في المركز الثاني!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store