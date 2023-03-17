تدابير سير في بيروت تزامناً مع "سباق السّيدات السّنوي"

صـــدر عــن المديريّة العـــامّـة لقـوى الأمـن الدّاخـلـي ـــ شعبـة العـلاقـات العامّة



مـا يلـي:



تُنَظِّم "جمعية بيروت ماراثون"، يوم الأحد 19/03/2023، سِباق السّيدات السّنوي. لذلك، ستتخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التاّلية:



إقفال جادة اللّواء وسام الحسن في محيط واجهة بيروت البحرية – وسط بيروت، اعتباراً من السّاعة 6:00 صباحاً من يوم السّبت 18/03/2023 وحتّى السّاعة 13:00 من يوم الأحد 19/03/2023



إقفال تقاطع الجنرال فرانسوا الحاج – المير مجيد إرسلان، اعتبارًا من السّاعة 3:00 من فجر يوم الأحد 19/03/2023، وحتّى السّاعة 11:00 من قبل ظهر التاريخ ذاته.



إقفال جادّة الملك سلمان بن عبد العزيز، اعتبارًا من السّاعة 18:00 من تاريخ 18/03/2023 وحتّى انتهاء السّباق



إقفال مسار السّباق اعتبارًا من السّاعة 5:30 من صباح يوم الأحد 19/03/2023 على أن يتمّ فتحها تدريجيًّا بعد مرور آخر العدّاءات.



مسار سباق الـ 10 كلم:



الانطلاق من واجهة بيروت البحريّة (جادّة الملك سلمان بن عبد العزيز) باتّجاه "زيتونا باي"، الانعطاف يميناً، عين المريسة مقابل مطعم ماكدونالدز- ويتابع على الكورنيش البحري حتّى الجامعة الأميركيّة في بيروت، ثمّ يلتفّ 180 درجة ويعود على الطريق المعاكس وصولًا إلى مطعم ماكدونالدز. بعدها، يتابع يميناً نحو فندق فينيسيا، ويتّجه إلى داخل النفق نحو تقاطع فندق فور سيزنس. وينعطف يمينًا باتجاه تقاطع بناية كاراقلّه باتّجاه بنك عودة، ثمّ يسارًا باتّجاه بلديّة بيروت حتّى مبنى جريدة النهار، ثمّ يمينًا باتّجاه جامع محمّد الأمين، ثمّ يسارًا عند تقاطع جامع محمّد الأمين باتّجاه شارع غورو الجميّزة، مرورًا بمطعم بول حتّى مطعم ساندويش ونصّ، ليلتفّ 180 درجة ويعود في شارع باستور باتجاه بيت الكتائب، ثمّ يسارًا نحو شارع ويغان ببلديّة بيروت حتّى بنك عودة، ثمّ يمينًا باتّجاه جادّة اللواء وسام الحسن، ويسارًا عند بناية كاراقلّه باتجاه الزيتونة باي عبر شارع المير مجيد إرسلان. وأخيرًا، يتوّجه يمينًا نحو خطّ الوصول عند واجهة بيروت البحريّة جادّة الملك سلمان بن عبد العزيز.



يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقات، وتسهيلاً لحركة المرور.

