الجيش: توقيف سوري لترويجه المخدرات في جل الديب

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جل الديب السوري (ع.ر.) لإقدامه على ترويج المخدرات، ودخوله خلسةً إلى الأراضي اللبنانية إضافة إلى تجوله من دون أوراق قانونية. ضبطت في حوزته كمية كبيرة من المخدرات.





سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.