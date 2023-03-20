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سرقة كابلات محطات الكهرباء والمياه في برجا والجية
امن وقضاء
2023-03-20 | 11:56
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سرقة كابلات محطات الكهرباء والمياه في برجا والجية
تشهد منطقة اقليم الخروب موجة من السرقات، تستهدف كابلات محطات الكهرباء وآبار المياه، فضلا عن خطوط وشبكات اعمدة الكهرباء النحاسية منها، والتي كان آخرها محط مطبعة تحسين خياط في محلة زاروت - الجية.
وتعرضت محطة "السنترال" في برجا لسرقة جميع كابلاتها، وهذه المحطة تغذي بئر المياه في برجا بالتيار الكهربائي، ما ادى الى انقطاع المياه عن البلدة، وتسبب بغضب عارم لدى الأهالي.
وتم ابلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وبوشرت التحقيقات.
كما افيد عن سرقة ثالثة في المنطقة.
أخبار لبنان
امن وقضاء
سرقة
كابلات كهرباء
برجا
الجية
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