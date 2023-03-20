تدابير سير في محيط محلة السفارة- الرحاب

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تعبيد في محلة السفارة - الرحاب على كامل المسلك الجنوبي من محطة الرحاب حتى مستديرة المطار، وذلك اعتباراً من الساعة 20،00 من يوم غد الثلاثاء 21-03-2023، لغاية الساعة 18،00 من بعد ظهر يوم الخميس 23-03-2023.



وستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور على المسلك المذكور طيلة فترة الأشغال، وإجراء التحويلات التّالية:



-السّير القادم من السّفارة الكويتية، نزولاً باتجاه محطّة الرحاب، تحويله إلى طريق فرعي – شارع الإمام الصادق.



-السّير القادم من مستديرة "الجندولين" باتجاه "الرحاب"، تحويله إلى طريق فرعي.



وطلبت القوى الامنية من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.