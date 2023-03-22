الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
23
o
الجنوب
19
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أضواء وهمية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
23
o
الجنوب
19
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الشقّور" يخرج من مخبئه في مخيّم شاتيلا... وشعبة المعلومات توقفه بمداهمة خاطفة في حراجل
امن وقضاء
2023-03-22 | 03:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"الشقّور" يخرج من مخبئه في مخيّم شاتيلا... وشعبة المعلومات توقفه بمداهمة خاطفة في حراجل
كشفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي هوية متورطين بعمليات عدّة وأوقفت عددا كبيرا منهم، كما أوقفت أحد أخطر المطلوبين وهو الرأس المدبّر لهذه العمليات.
وفي التفاصيل، بتاريخ 11-4-2022، نفّذ مجهولان ملثمان عملية سلب بقوة السلاح استهدفت محلاً للصيرفة في المنصورية وسرقوا مبلغ /25/ ألف دولار أميركي، ايضا بتاريخ 27-6-2022، نفّذ مجهولان ملثمان عملية سلب بقوة السلاح استهدفت مواطناً وسرقا منه حوالى /370/ ألف يورو، و/40/ ألف دولار أميركي وذلك في محلة وسط بيروت، وبتاريخ 7-9-2022، نفّذ مجهولون عملية سطو مسلح استهدفت منزلًا في محلة السيوفي وسرقوا من داخل خزنة مبلغ /200/ ألف دولار أميركي.
بالاضافة إلى ذلك، بتاريخ 28-11-2022، نفّذ مجهولان ملثمان عملية سلب بقوة السلاح استهدفت محل مجوهرات في الأشرفية وسرقوا مبلغ /40/ ألف دولار أميركي وكمية من المجوهرات، كما بتاريخ 16-1-2023، نفّذ مجهولون ملثمون عملية سطو مسلح لإحدى الشركات في حصرايل/جبيل وسلبوا مبلغ قُدر بحوالى /3/ مليارات ل. ل.
ونتيجة المتابعة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من كما تبيّن أن الرأس المدبر لتلك العمليات، يدعى ن. ع. (مواليد عام 1992، فلسطيني) ملقب بـ "الشقور"
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب، ومخدرات، وابتزاز وتهويل، وحيازة أسلحة حربية، ومطلوب بموجب /4/ مذكرات توقيف بجرائم سلب، وسلب بقوة السلاح، وتأليف عصابة، ومحاولة قتل.
كما توصّلت أن الأخير يختبئ داخل مخيم شاتيلا بعد تنفيذ كل عملية، ولا يخرج منه إلا نادرا وبصورة حذرة جدا ومسلح بشكل مستمرة.
وبتاريخ 9-3-2023، وبعد عملية رصد لأشهر عدّة، رصدته القوة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات خارج مخيم شاتيلا. وبنتيجة المتابعة لتحركاته، تبيّن أنه انتقل الى منطقة حراجل حيث تمكنت القوة من تحديد الشاليه الذي يتواجد بداخلها.
وبعد اتخاذ جميع التدابير لمنع فراره او استخدامه سلاحه، نفذّت مداهمة خاطفة أسفرت عن توقيفه. وبتفتيشه والشاليه، تم ضبط اسلحة وذخائر حربية عبارة عن:
كلاشينكوف مع /10/ مماشط و /345/ طلقة صالحة للاستعمال.
مسدس حربي مع ممشطين و/44/ طلقة صالحة للاستعمال.
رمانتين يدويتين (دفاعية، وهجومية)، و/3/ جعب.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تأليفه عصابة سلب بقوة السلاح، وانه نفّذ بعد خروجه من السجن /6/ عملیات سلب بقوة السلاح برفقة أشخاص آخرين -منهم من اوقف سابقا من قبل شعبة المعلومات، ومنهم العمل جار لتوقيفهم-، وذلك في المناطق التالية: الكفاءات، والمنصورية، ووسط بيروت، والأشرفية، وجبيل. كما أفاد ان هذه العمليات استهدف في خلالها شخصين على الطريق، ومحل صيرفة، ومنزل، ومحل مجوهرات، وشركة، وسلب مبالغ مالية طائلة بالدولار واليورو والليرة اللبنانية ومجوهرات. كذلك صرّح انه كان يتقاسم المسروقات مع شركائه، وأنه اشترى بحصته منزلًا وسيّارتين الاولى نوع "کیا" والثانية رباعية الدفع نوع "شيروكي" وسدد ديونًا لشقيقه.
وتم ضبط السيارتين وحجزهما عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
امن وقضاء
الشقّور
حراجل
عمليات سطو مسلّح
القوى الامنية
التالي
مولوي: القوى الأمنية جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن
انفجار لغم عند حدود بلدة عيتا الشعب وإصابة عنصر من الجيش الاسرائيلي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:32
القوى الامنية تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين في محيط مجلس النواب
خبر عاجل
06:32
القوى الامنية تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين في محيط مجلس النواب
0
آخر الأخبار
2023-01-16
عقيص من الرملة البيضاء: لسنا بمواجهة لا مع القوى الامنية ولا مع القضاء مهما اخطأ بحقنا بل مشكلتنا بالسياسة والغرف المغلقة التي تريد ان تطمس الحقيقة
آخر الأخبار
2023-01-16
عقيص من الرملة البيضاء: لسنا بمواجهة لا مع القوى الامنية ولا مع القضاء مهما اخطأ بحقنا بل مشكلتنا بالسياسة والغرف المغلقة التي تريد ان تطمس الحقيقة
0
أمن وقضاء
2023-01-01
بعد انقضاء ليلة رأس السنة: تقرير القوى الامنية حول حوادث السير وإطلاق النار العشوائي
أمن وقضاء
2023-01-01
بعد انقضاء ليلة رأس السنة: تقرير القوى الامنية حول حوادث السير وإطلاق النار العشوائي
0
أمن وقضاء
2022-12-26
سلبا من أحد المواطنين مبلغاً كبيراً من المال بقوّة السلاح ... فهل أوقفتهما القوى الامنية؟ (صورة)
أمن وقضاء
2022-12-26
سلبا من أحد المواطنين مبلغاً كبيراً من المال بقوّة السلاح ... فهل أوقفتهما القوى الامنية؟ (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
06:36
اشتباكات وأعمال شغب تزامنا مع جلسة اللجان المشتركة (فيديو)
امن وقضاء
06:36
اشتباكات وأعمال شغب تزامنا مع جلسة اللجان المشتركة (فيديو)
0
امن وقضاء
06:19
مولوي: القوى الأمنية جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن
امن وقضاء
06:19
مولوي: القوى الأمنية جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن
0
امن وقضاء
08:50
انفجار لغم عند حدود بلدة عيتا الشعب وإصابة عنصر من الجيش الاسرائيلي
امن وقضاء
08:50
انفجار لغم عند حدود بلدة عيتا الشعب وإصابة عنصر من الجيش الاسرائيلي
0
امن وقضاء
2023-03-21
ملف أحداث خلدة عاد إلى النيابة العامة العسكرية
امن وقضاء
2023-03-21
ملف أحداث خلدة عاد إلى النيابة العامة العسكرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:24
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
اقتصاد
07:24
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
عيد النوروز في لبنان: ما هو وما هي طقوسه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:16
عيد النوروز في لبنان: ما هو وما هي طقوسه؟
0
اقتصاد
04:34
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
04:34
انخفاض بأسعار المحروقات...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
مهرجان "بيروت ترنم" في أمسية تحية لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت الى سوريا وتركيا
تقارير نشرة الاخبار
14:54
مهرجان "بيروت ترنم" في أمسية تحية لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت الى سوريا وتركيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:20
لكل مكان...قصة: هذا هدف Amakin
تقارير نشرة الاخبار
15:20
لكل مكان...قصة: هذا هدف Amakin
0
تقارير نشرة الاخبار
15:16
هل يصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي يتم اعتقاله؟
تقارير نشرة الاخبار
15:16
هل يصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي يتم اعتقاله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
في اليوم العالمي للغابات: حافظوا على البيئة قبل وقوع الكارثة!
تقارير نشرة الاخبار
15:00
في اليوم العالمي للغابات: حافظوا على البيئة قبل وقوع الكارثة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
مهرجان "بيروت ترنم" في أمسية تحية لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت الى سوريا وتركيا
تقارير نشرة الاخبار
14:54
مهرجان "بيروت ترنم" في أمسية تحية لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت الى سوريا وتركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
الخسائر المالية الى تفاقم...وتحذير من وفد صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
14:50
الخسائر المالية الى تفاقم...وتحذير من وفد صندوق النقد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
الدولار يقفل محطات ويعيد بعض الطوابير ..النقابات تطلق انذارا أخيرا ... المحروقات بالدولار
تقارير نشرة الاخبار
14:41
الدولار يقفل محطات ويعيد بعض الطوابير ..النقابات تطلق انذارا أخيرا ... المحروقات بالدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
ما هي مواقف الكتل من عقد جلسة تشريعية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
ما هي مواقف الكتل من عقد جلسة تشريعية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
الادوية دخلت في دائرة الخطر
تقارير نشرة الاخبار
14:30
الادوية دخلت في دائرة الخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هل حان موعد زيادة الصفر السادس وطباعة ورقة المليون؟
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هل حان موعد زيادة الصفر السادس وطباعة ورقة المليون؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
11:39
جدول ثالث لأسعار المحروقات اليوم...
اقتصاد
11:39
جدول ثالث لأسعار المحروقات اليوم...
2
اقتصاد
10:24
مع التراجع السريع لسعر صرف الدولار... اسعار المحروقات تسجّل انخفاضا ملحوظا
اقتصاد
10:24
مع التراجع السريع لسعر صرف الدولار... اسعار المحروقات تسجّل انخفاضا ملحوظا
3
اقتصاد
04:34
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
04:34
انخفاض بأسعار المحروقات...
4
اقتصاد
08:55
مصرف لبنان: عملية مفتوحة ومستمرة لصيرفة على سعر 90 ألف ليرة لبنانية
اقتصاد
08:55
مصرف لبنان: عملية مفتوحة ومستمرة لصيرفة على سعر 90 ألف ليرة لبنانية
5
اقتصاد
13:49
جمعية المصارف: تعليق الاضراب
اقتصاد
13:49
جمعية المصارف: تعليق الاضراب
6
اقتصاد
07:24
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
اقتصاد
07:24
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
7
تقارير نشرة الاخبار
14:16
عيد النوروز في لبنان: ما هو وما هي طقوسه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:16
عيد النوروز في لبنان: ما هو وما هي طقوسه؟
8
اقتصاد
11:21
سلامة: القرار الجديد جاء لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين ولديه قدرة سحب كل الليرات اللبنانية من السوق
اقتصاد
11:21
سلامة: القرار الجديد جاء لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين ولديه قدرة سحب كل الليرات اللبنانية من السوق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store