اشتباكات وأعمال شغب تزامنا مع جلسة اللجان المشتركة (فيديو)

في محيط السراي الحكومي، تحرك للعسكريين المتقاعدين إستنكاراً لتدهور قيمة رواتبهم وتردّي أحوالهم المعيشيّة، لم يخلُ من المواجهات مع القوى الامنية.



فشهد محيط مجلس النواب اشتباكات وأعمال شغب وإلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين.