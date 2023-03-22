البيسري التقى سفيري قطر وروسيا

عرض المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري في مكتبه، مع سفير دولة قطر لدى لبنان السيد إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين السفارة القطرية والمديرية العامة للأمن العام.



والتقى العميد البيسري السفير الروسي لدى لبنان الكسندر روداكوف وعرض معه للأوضاع العامة.