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اشكال في باب الرمل تخلله اطلاق نار كثيف ونتج عنه اصابة بالغة

امن وقضاء
2023-03-23 | 17:33
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اشكال في باب الرمل تخلله اطلاق نار كثيف ونتج عنه اصابة بالغة
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اشكال في باب الرمل تخلله اطلاق نار كثيف ونتج عنه اصابة بالغة

وقع اشكال فوري بين عدد من الاشخاص في منطقة باب الرمل، تخلله اطلاق نار كثيف، حيث اقدم المدعو "ع.ر.م" على اطلاق النار من سلاح حربي في الهواء فأصيب الطفل "ا.ا" ١٢ عامًا بطلق ناريّ في الرأس عن طريق عن الخطأ، ووصفت حالته بالحرجة للغاية، كما أصيب كل من  (ع. ع) و (ع. ح).  وتم نقلهم لاحقاً الى مستشفى النيني في طرابلس للعلاج.

وتسود حالة من التوتر في المنطقة فيما تعمل وحدات الجيش على تطويق الاشكال والعمل جارٍ على تعقّب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.

أخبار لبنان

امن وقضاء

باب الرمل

اطلاق نار

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