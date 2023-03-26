شعبة المعلومات تلقي القبض على أحد أفراد عصابة سلب بقوّة السلاح على طريق المطار

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، توصلت الشعبة إلى تحديد مكان تواجد أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح، والذي شارك بعملية سلب محل مجوهرات في محلة الاشرفية وهو المدعو:



ب. ب. (مواليد عام 1987، لبناني) من اصحاب السوابق بجرائم ترويج وتعاطي المخدرات.

أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.



بتاريخ 13/3/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق المطار على متن دراجة آليّة -تبين انها استخدمت خلال تنفيذ عملية السلب المذكورة- تم ضبطها-.



بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية سلب محل مجوهرات بقوة السلاح في محلة الأشرفية، وانّ حصته من العملية كانت حوالي /3،500/ دولار أميركي، كما اعترف بتعاطي المخدرات.



تم حجز الدراجة النارية عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.