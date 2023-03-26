الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شعبة المعلومات تلقي القبض على أحد أفراد عصابة سلب بقوّة السلاح على طريق المطار
امن وقضاء
2023-03-26 | 04:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
شعبة المعلومات تلقي القبض على أحد أفراد عصابة سلب بقوّة السلاح على طريق المطار
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، توصلت الشعبة إلى تحديد مكان تواجد أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح، والذي شارك بعملية سلب محل مجوهرات في محلة الاشرفية وهو المدعو:
ب. ب. (مواليد عام 1987، لبناني) من اصحاب السوابق بجرائم ترويج وتعاطي المخدرات.
أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.
بتاريخ 13/3/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق المطار على متن دراجة آليّة -تبين انها استخدمت خلال تنفيذ عملية السلب المذكورة- تم ضبطها-.
بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية سلب محل مجوهرات بقوة السلاح في محلة الأشرفية، وانّ حصته من العملية كانت حوالي /3،500/ دولار أميركي، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
تم حجز الدراجة النارية عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
امن وقضاء
شعبة المعلومات
طريق المطار
مكتب وزير العدل يدعو ميقاتي للرجوع عن قرار تأجيل الدوام الصيفي: صادر عن سلطة غير صالحة ومخالف لمبدأ الشرعية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-03-24
شعبة المعلومات تكشف ملابسات سقوط قاصر عن جسر "Le mall" الضبية (صورة وفيديو)
أمن وقضاء
2023-03-24
شعبة المعلومات تكشف ملابسات سقوط قاصر عن جسر "Le mall" الضبية (صورة وفيديو)
0
آخر الأخبار
2023-03-22
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق السفارة الكويتية الغبيري وطريق المطار القديمة بسبب اعمال تزفيت محلة الرحاب
آخر الأخبار
2023-03-22
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق السفارة الكويتية الغبيري وطريق المطار القديمة بسبب اعمال تزفيت محلة الرحاب
0
امن وقضاء
2023-03-22
"الشقّور" يخرج من مخبئه في مخيّم شاتيلا... وشعبة المعلومات توقفه بمداهمة خاطفة في حراجل
امن وقضاء
2023-03-22
"الشقّور" يخرج من مخبئه في مخيّم شاتيلا... وشعبة المعلومات توقفه بمداهمة خاطفة في حراجل
0
أمن وقضاء
2023-03-15
خلال تسلّقهما لأحد المنازل بغية سرقته... شعبة المعلومات تحبط العمليّة
أمن وقضاء
2023-03-15
خلال تسلّقهما لأحد المنازل بغية سرقته... شعبة المعلومات تحبط العمليّة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
17:24
مكتب وزير العدل يدعو ميقاتي للرجوع عن قرار تأجيل الدوام الصيفي: صادر عن سلطة غير صالحة ومخالف لمبدأ الشرعية
امن وقضاء
17:24
مكتب وزير العدل يدعو ميقاتي للرجوع عن قرار تأجيل الدوام الصيفي: صادر عن سلطة غير صالحة ومخالف لمبدأ الشرعية
0
امن وقضاء
2023-03-23
اشكال في باب الرمل تخلله اطلاق نار كثيف ونتج عنه اصابة بالغة
امن وقضاء
2023-03-23
اشكال في باب الرمل تخلله اطلاق نار كثيف ونتج عنه اصابة بالغة
0
امن وقضاء
2023-03-23
الجيش: توقيف أحد أبرز تجار الأسلحة عند حاجز الأولي ــ مدخل مدينة صيدا
امن وقضاء
2023-03-23
الجيش: توقيف أحد أبرز تجار الأسلحة عند حاجز الأولي ــ مدخل مدينة صيدا
0
امن وقضاء
2023-03-22
البيسري التقى سفيري قطر وروسيا
امن وقضاء
2023-03-22
البيسري التقى سفيري قطر وروسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:42
وزير التربية: الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية
أخبار لبنان
09:42
وزير التربية: الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية
0
منوعات
2023-02-22
تكريماً للأطفال ضحايا الزلزال... بالونات حمر فوق أنقاض أنطاكية (فيديو)
منوعات
2023-02-22
تكريماً للأطفال ضحايا الزلزال... بالونات حمر فوق أنقاض أنطاكية (فيديو)
0
منوعات
2023-03-25
وفاة رائد الفضاء الفرنسي جان جاك فافييه
منوعات
2023-03-25
وفاة رائد الفضاء الفرنسي جان جاك فافييه
0
فنّ
2023-03-14
جو القارح يتأثّر مباشرةً على الهواء بسبب ابنه.. ويوجّه رسالة مدويّة للسياسيين (فيديو)
فنّ
2023-03-14
جو القارح يتأثّر مباشرةً على الهواء بسبب ابنه.. ويوجّه رسالة مدويّة للسياسيين (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:48
باسيل: "إجت الساعة قد ما ترجعوها لوَرا"..واستعدّوا للنزول الى الشارع
أخبار لبنان
06:48
باسيل: "إجت الساعة قد ما ترجعوها لوَرا"..واستعدّوا للنزول الى الشارع
0
أخبار لبنان
03:52
الراعي: الظلم لا يدوم والظالم يُبلى بأظلم
أخبار لبنان
03:52
الراعي: الظلم لا يدوم والظالم يُبلى بأظلم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
نادي الرياضي يحسم لقب بطولة لبنان للإناث لكرة السلة دون ١٢ عاماً
تقارير نشرة الاخبار
14:46
نادي الرياضي يحسم لقب بطولة لبنان للإناث لكرة السلة دون ١٢ عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
صراع ايراني أميركي في سوريا...
تقارير نشرة الاخبار
14:44
صراع ايراني أميركي في سوريا...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
فعاليات المدينة الفرنكوفونية مستمرة: أمسية مع الجاز وآلة الساكسوفون
تقارير نشرة الاخبار
14:40
فعاليات المدينة الفرنكوفونية مستمرة: أمسية مع الجاز وآلة الساكسوفون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
حاضنات للأسماك في لبنان للمرة الأولى!
تقارير نشرة الاخبار
14:38
حاضنات للأسماك في لبنان للمرة الأولى!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الامن الغذائي في السجون مهدّد؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الامن الغذائي في السجون مهدّد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
تخبط في الدولار الجمركي للسيارات
تقارير نشرة الاخبار
14:33
تخبط في الدولار الجمركي للسيارات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
بلبلة في قطاع الإتصالات: إنقطاع للإنترنت وسوء في الخدمة
تقارير نشرة الاخبار
14:33
بلبلة في قطاع الإتصالات: إنقطاع للإنترنت وسوء في الخدمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
17:55
#لن_نلتزم: تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة وفق التوقيت العالمي
خبر عاجل
17:55
#لن_نلتزم: تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة وفق التوقيت العالمي
2
أخبار لبنان
09:42
وزير التربية: الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية
أخبار لبنان
09:42
وزير التربية: الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية
3
أخبار لبنان
11:18
الصرح البطريركي في بكركي: التزام تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة
أخبار لبنان
11:18
الصرح البطريركي في بكركي: التزام تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة
4
امن وقضاء
17:24
مكتب وزير العدل يدعو ميقاتي للرجوع عن قرار تأجيل الدوام الصيفي: صادر عن سلطة غير صالحة ومخالف لمبدأ الشرعية
امن وقضاء
17:24
مكتب وزير العدل يدعو ميقاتي للرجوع عن قرار تأجيل الدوام الصيفي: صادر عن سلطة غير صالحة ومخالف لمبدأ الشرعية
5
أخبار لبنان
12:18
ميقاتي: الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين
أخبار لبنان
12:18
ميقاتي: الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين
6
أخبار لبنان
12:52
الامانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة: نلتزم بقرار بكركي المتعلق بالتوقيت الصيفي العالمي للبنان
أخبار لبنان
12:52
الامانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة: نلتزم بقرار بكركي المتعلق بالتوقيت الصيفي العالمي للبنان
7
أخبار لبنان
16:00
مطرانيات ومدارس تعلن إعتمادها التوقيت الصيفي
أخبار لبنان
16:00
مطرانيات ومدارس تعلن إعتمادها التوقيت الصيفي
8
أخبار لبنان
07:21
مساع للقاء الديمقراطي لإيجاد مخرج لأزمة تقديم وتأخير الساعة
أخبار لبنان
07:21
مساع للقاء الديمقراطي لإيجاد مخرج لأزمة تقديم وتأخير الساعة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store