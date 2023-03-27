جلسة استجواب للقاضية عون يوم الخميس

علمت الـLBCI أن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان استدعى مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الى جلسة إستجواب الخميس بناءً على دعوى قدح وذمّ اقامها ضدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.