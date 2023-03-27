الجيش اللبناني: تسلّم الدفعة السادسة من الهبة المالية القطرية

قائد الجيش: خطوة بالغة الأهمية

تسلّمت قيادة الجيش الدفعة السادسة من الهبة المالية القطرية التي قدمها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للجيش اللبناني، وذلك في إطار مبادرات دولة قطر لدعم العسكريين وتحسين ظروفهم المعيشية.



وثمّن قائد الجيش العماد جوزاف عون هذه الخطوة، معتبرًا أنها بالغة الأهمية في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها لبنان.



وباشرت قيادة الجيش توزيع الهبة بالتساوي على جميع العسكريين.