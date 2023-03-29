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جريح في إشكال بين فتح وحماس في مخيم المية ومية

امن وقضاء
2023-03-29 | 15:56
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جريح في إشكال بين فتح وحماس في مخيم المية ومية
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جريح في إشكال بين فتح وحماس في مخيم المية ومية

سقط جريح في إشكال حدث في مخيم المية ومية، شرق صيدا وتطور إلى تبادل إطلاق نار بين مناصرين من حركتي "فتح" و"حماس"، ما أدى إلى إصابة ع. ابو برهوش من حركة "فتح"، بحسب الوطنية للاعلام.

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