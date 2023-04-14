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بمكمنٍ محكم.. شعبة المعلومات تكشف هويّة منفّذ عملية سرقة من داخل سيّارة في الجناح وتوقفه
امن وقضاء
2023-04-14 | 05:16
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بمكمنٍ محكم.. شعبة المعلومات تكشف هويّة منفّذ عملية سرقة من داخل سيّارة في الجناح وتوقفه
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة:
في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لشخص ينفّذ عملية سرقة من داخل سيارة في محلة الجناح، بعد أن قام بكسر زجاجها، وفرَّ على متن سيارة نوع "BMW" لون أسود مجهولة باقي المواصفات.
على الأثر، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وتوصّلت الى تحديد هويته، ويدعى:
أ. م. (مواليد عام 1993، فلسطيني)
وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومخدرات.
بنتيجة المتابعة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات، تبيّن أن الأخير يقيم في منطقة الجناح.
بتاريخ 3-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة الجناح، وتم ضبط سيارته نوع "BMW" المستخدمة في عملية السرقة.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه عملية السرقة المذكورة من داخل سيارة في محلة الجناح بعد كسر زجاجها، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
تم حجز سيارته عدلياً، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
امن وقضاء
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