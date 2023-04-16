العثور على جثة مواطن عند مفترق سجن زحلة

عُثر على المواطن "ف.س"، وهو في العقد الخامس من العمر جثة بالقرب من مفترق سجن زحلة، وهي مصابة بطلق ناري.



ولم تعرف حتى الساعة أسباب الحادث، بانتظار حضور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف عليها قبل نقلها، بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.