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شعبة المعلومات توقف في الليلكي والرحاب شبكة ترويج مخدّرات يقوم أفرادها بنقل المواد المخدّرة من البقاع

امن وقضاء
2023-04-18 | 02:47
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شعبة المعلومات توقف في الليلكي والرحاب شبكة ترويج مخدّرات يقوم أفرادها بنقل المواد المخدّرة من البقاع
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شعبة المعلومات توقف في الليلكي والرحاب شبكة ترويج مخدّرات يقوم أفرادها بنقل المواد المخدّرة من البقاع

صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، البــــــلاغ التّالــــــي:

   في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها، توافرت معلومات للشّعبة حول قيام شبكة بنقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت وتخزينها في منزل أحدهم وترويجها في مناطق الضّاحية وبعبدا.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف أفراد الشّبكة المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت إلى تحديد هويّاتهم، وهم كلٌّ من:

م. د. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
ز. م. (من مواليد عام ۱۹۸۰، سوري) مروّج
ع. ر. (من مواليد عام ١٩٦٧، لبناني) مروّج
بتاريخ 06-04-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تنفيذ عمليّة نوعيّة ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول والثّاني في محلّة الليلكي، على متن دراجة آلية لون أسود من دون لوحات، تم ضبطها، وتم توقيف الثّالث، بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الرحاب، لأحد زبائنه الذي أوقف على متن دراجة آلية لون فضي من دون لوحات، وجرى ضبطها أيضاً، وهو المدعو:

ن. ق. (من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم مخدّرات.
بتفتيشهم، ضُبِطَ بحوزتهم ما يلي: /18/ مظروفًا بداخلها مادّة الهيرويين زنِتها /19،7/غ، قطعة كرويّة الشّكل من مادّة الهيرويين زِنتها /10،7/غ، عبوة دواء rivotril، مبالغ مالية وهاتف خلوي.

بتفتيش منزل الثّاني، الكائن في محلّة الليلكي حيث يتم تخزين المخدرات، تمّ ضبط: /21/ مظروفًا بداخلها مادّة الهيرويين زنِتها /23،3/غ ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بنقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت وتخزينها في منزل الثّاني وترويجها سوية، واعترف الثّاني والثّالث بقيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن وذلك لصالح أحد التّجار، كما اعترف (ن. ق.) بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

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