ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل هذا التعهد

علمت الـLBCI أن معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير قررت ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل تعهد بدفعه مصاريف العملية الجراحية التي أجراها عنصر قوى الأمن الداخلي جراء إصابته بكسور في وركه.