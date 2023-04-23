الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
25
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
25
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: تحرير مخطوف من الجنسية العراقية في منطقة الشراونة
امن وقضاء
2023-04-23 | 17:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: تحرير مخطوف من الجنسية العراقية في منطقة الشراونة
صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 20/4/2023 أقدم المواطن المطلوب (م.ج.) يرافقه مسلحون مجهولون ينتحلون صفة أمنية على خطف العراقي بدر دفار ساير من داخل شقة سكنية في مدينة جونيه، وطلبوا فدية مالية كبيرة من عائلته.
باشرت مديرية المخابرات المتابعة الدقيقة والتدابير الأمنية، ودهمت أماكن اختباء الخاطفين، وتمكنت بتاريخ 23/4/2023 من تحرير المخطوف في منطقة الشراونة.
تجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين في عملية الخطف".
أخبار لبنان
امن وقضاء
الجيش
مخطوف
التالي
عين قوى الامن الداخلي على الأمان..اليكم ابرز عملياتها
توقيف الممثل وسام فارس يتفاعل..فما الجديد في القضية؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-03-23
الجيش: تحرير مخطوف وتوقيف خمسة مواطنين أقدموا على خطفه في خلدة
أمن وقضاء
2023-03-23
الجيش: تحرير مخطوف وتوقيف خمسة مواطنين أقدموا على خطفه في خلدة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-27
خلال خمس ساعات مخابرات الجيش حررت المخطوف ميشال مخول ...
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-27
خلال خمس ساعات مخابرات الجيش حررت المخطوف ميشال مخول ...
0
خبر عاجل
2023-02-26
معلومات للـLBCI: المخطوف ميشال مخول أصبح بعهدة مخابرات الجيش
خبر عاجل
2023-02-26
معلومات للـLBCI: المخطوف ميشال مخول أصبح بعهدة مخابرات الجيش
0
أخبار دولية
23:43
مقتل 60 شخصا في بوركينا فاسو على أيدي مسلحين يرتدون زي الجيش
أخبار دولية
23:43
مقتل 60 شخصا في بوركينا فاسو على أيدي مسلحين يرتدون زي الجيش
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
13:14
بعد إزالة العلامة الزرقاء… هكذا يمكنكم التأكد اذا كانت حسابات تويتر حقيقية أو وهمية
امن وقضاء
13:14
بعد إزالة العلامة الزرقاء… هكذا يمكنكم التأكد اذا كانت حسابات تويتر حقيقية أو وهمية
0
امن وقضاء
13:14
عين قوى الامن الداخلي على الأمان..اليكم ابرز عملياتها
امن وقضاء
13:14
عين قوى الامن الداخلي على الأمان..اليكم ابرز عملياتها
0
امن وقضاء
2023-04-22
توقيف الممثل وسام فارس يتفاعل..فما الجديد في القضية؟
امن وقضاء
2023-04-22
توقيف الممثل وسام فارس يتفاعل..فما الجديد في القضية؟
0
امن وقضاء
2023-04-22
خير الدين يعود إلى بيروت من فرنسا وارسلان في استقباله (صور وفيديو)
امن وقضاء
2023-04-22
خير الدين يعود إلى بيروت من فرنسا وارسلان في استقباله (صور وفيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:59
موظفون في القطاع العام الألماني يحصلون على زيادة 5,5% على أجورهم بعد مفاوضات وإضرابات
أخبار دولية
05:59
موظفون في القطاع العام الألماني يحصلون على زيادة 5,5% على أجورهم بعد مفاوضات وإضرابات
0
أخبار لبنان
06:49
صور من داخل الحافلة التي تنقل اللبنانيين الذين يتم اجلاؤهم من السودان
أخبار لبنان
06:49
صور من داخل الحافلة التي تنقل اللبنانيين الذين يتم اجلاؤهم من السودان
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:53
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:53
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023
0
أمن وقضاء
09:52
الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:52
الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نشاط توعوي بهدف التخفيف من حوادث السير المأساوية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نشاط توعوي بهدف التخفيف من حوادث السير المأساوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العين مجددا على ملف التعديات على الاملاك البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العين مجددا على ملف التعديات على الاملاك البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنانيو السودان…إلى برّ الأمان!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنانيو السودان…إلى برّ الأمان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصصُ انكسارٍ ونصر وتضحيات... صورة جسدت الحربَ في لبنان في الثمانينيات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصصُ انكسارٍ ونصر وتضحيات... صورة جسدت الحربَ في لبنان في الثمانينيات
0
رياضة
13:26
متاعب نادي بايرن ميونيخ متواصلة بالفترة الاخيرة
رياضة
13:26
متاعب نادي بايرن ميونيخ متواصلة بالفترة الاخيرة
0
رياضة
13:25
كريستوفر نجيم يسيطر على بطولة لبنان للكارتنغ لعام 2023 بعد فوزه بالمرحلة الثانية
رياضة
13:25
كريستوفر نجيم يسيطر على بطولة لبنان للكارتنغ لعام 2023 بعد فوزه بالمرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إجراءات الجيش في وجه المخالفين من النازحين بعين قانونية.. وماذا عن التفاوت في أرقامهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إجراءات الجيش في وجه المخالفين من النازحين بعين قانونية.. وماذا عن التفاوت في أرقامهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
زحمة الاوتوستراد الساحلي خير دليل على فرحة الاعياد... كيف هي الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
زحمة الاوتوستراد الساحلي خير دليل على فرحة الاعياد... كيف هي الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السياحة بنيسان ناشطة...والصيفية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السياحة بنيسان ناشطة...والصيفية واعدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
10:37
فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟
آخر الأخبار
10:37
فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟
2
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات
3
أخبار لبنان
15:23
بيان من هيئة ادارة السير..تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في هذه الأيام
أخبار لبنان
15:23
بيان من هيئة ادارة السير..تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في هذه الأيام
4
صحف اليوم
00:05
مُعارض بارز يرسم من باريس تطوّر الاتصالات: ثلث مُعطّل لانتخاب فرنجية... والحلّ يبدأ بانسحابه (النهار)
صحف اليوم
00:05
مُعارض بارز يرسم من باريس تطوّر الاتصالات: ثلث مُعطّل لانتخاب فرنجية... والحلّ يبدأ بانسحابه (النهار)
5
أخبار لبنان
07:22
قاسم: البلد أمام مرشحين
أخبار لبنان
07:22
قاسم: البلد أمام مرشحين
6
أخبار لبنان
17:09
جعجع: لا مجال للعودة والاتفاق مع باسيل إلّا إذا قرر انتخاب مرشحنا..والأسد "جثة" على رأس النظام السوري
أخبار لبنان
17:09
جعجع: لا مجال للعودة والاتفاق مع باسيل إلّا إذا قرر انتخاب مرشحنا..والأسد "جثة" على رأس النظام السوري
7
أمن وقضاء
09:52
الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:52
الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
8
أمن وقضاء
08:24
إشكال وطعن بالسكاكين في بيت زود ـ الضنية
أمن وقضاء
08:24
إشكال وطعن بالسكاكين في بيت زود ـ الضنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store