الجيش: تحرير مخطوف من الجنسية العراقية في منطقة الشراونة

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، البيان الآتي: ‏ "بتاريخ 20/4/2023 أقدم المواطن المطلوب (م.ج.) يرافقه مسلحون مجهولون ينتحلون صفة أمنية على خطف العراقي بدر دفار ساير من داخل شقة سكنية في مدينة جونيه، وطلبوا فدية مالية كبيرة من عائلته.



باشرت مديرية المخابرات المتابعة الدقيقة والتدابير الأمنية، ودهمت أماكن اختباء الخاطفين، وتمكنت بتاريخ 23/4/2023 من تحرير المخطوف في منطقة الشراونة.



تجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين في عملية الخطف".