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قوى الامن عممت صورة المفقودة القاصر خديجة حمزات

امن وقضاء
2023-04-27 | 07:43
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قوى الامن عممت صورة المفقودة القاصر خديجة حمزات
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قوى الامن عممت صورة المفقودة القاصر خديجة حمزات

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:
تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر، المفقودة:
- خديجة محمود حمزات (مواليد عام 2007، فلسطينية ـــ سورية) التي غادرت بتاريخ 25-04-2023، منزل ذويها الكائن في محلة تعمير عين الحلوة، ولم تعد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 726920-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات". 
 


 

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