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شعبة المعلومات تحرّر مخطوفا وتوقف ٣ متورطين
امن وقضاء
2023-04-28 | 03:33
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شعبة المعلومات تحرّر مخطوفا وتوقف ٣ متورطين
أقدم مجهولون على متن سيارة رباعية الدفع نوع "شيفروليه تاهو" لون أسود وسيارة نوع "بي أم" دون لوحات وزجاجهما حاجب للرّؤية، على اعتراض طريق المدعو س. ا. ز. (من مواليد عام ۱۹۸۰، سوري)، فجر تاريخ 16-04-2023 وفي محلة عاليه، وقاموا بخطفه بعد حضوره من دبي إلى بيروت، وبالتاريخ ذاته، تواصل الخاطفون مع شقيق المخطوف المتواجد في إسبانيا وطلبوا فدية مالية بقيمة /250/ ألف دولار أميركي.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تحديد هوية منفّذي عملية الخطف ومن بينهم كل من:
أ. ر. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
و. ع. (من مواليد عام ١٩٩٦، سوري)
أ. س. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني).
وبعد عملية متابعة محترفة، تمكّنت القطعات المختصة في الشعبة من تحديد مكان تواجد المخطوف في محلة الأوزاعي، حيث وضعت خطة محكمة لتنفيذ عملية المداهمة وتحرير المخطوف دون تعريض حياته للخطر، وكلّفت القوة الخاصة لتنفيذ خطة المداهمة.
وبتاريخ 19-04-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة لمكان احتجاز المخطوف، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة عملية مداهمة خاطفة، نتج عنها تحرير المخطوف وتوقيف الأول والثاني وضبط مسدسين حربيَّيْن بحوزتهما، وبالتزامن تم توقيف الثالث في محيط موقع احتجاز المخطوف.
وبالتحقيق معهم، إعترفوا جميعاً بما نُسِبَ إليهم وأنّهم خطّطوا برفقة آخرين متواجدين في لبنان وشخصين متواجدين في ألمانيا ودبي لتنفيذ عملية الخطف: عند وصول الضّحية إلى المطار قادمًا من دبي قاموا باللّحاق به واعترضوا طريقه في محلة عاليه، ونفّذوا عملية خطفه بعد ضربه وتكبيله بالأصفاد واقتياده إلى منزل في محلة الأوزاعي، ثم أجبروه على التّكلّم مع شقيقه في إسبانيا لدفع مبلغ /250/ ألف دولار أميركي لقاء تركه.
وأجري المقتضى بحقهم وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.
أخبار لبنان
امن وقضاء
خطف
شعبة المعلومات
عاليه
الأمن العام اوقف شخصا في جدرا بشبهة امنية
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