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أمن الدّولة في النبطيّة توقف ثلاثة سوريّين
امن وقضاء
2023-04-28 | 08:43
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أمن الدّولة في النبطيّة توقف ثلاثة سوريّين
دهمت قوّة من أمن الدّولة - مديريّة النبطيّة الإقليميّة، خيمة مستحدثة في بلدة القصيبة، تقيم في داخلها عائلات من التابعيّة السوريّة، وأوقفت ثلاثة سوريّين كانوا في داخلها، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء.
في وقت لاحق، أزالت دوريّة من أمن الدّولة الخيمة المذكورة، بعد التنسيق بينها وبين محافظ النبطيّة والسلطات القضائيّة المختصّة.
أخبار لبنان
امن وقضاء
أمن الدّولة
النبطيّة
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