جريح بإشكال في سير ـ الضنية

أقدم شخص من آل أ. على طعن ز. ب. عدة مرات في رجله بواسطة سكين، خلال إشكال وقع في بلدة سير ـ الضنية، ونُقل المصاب إلى احد المستشفيات في المنطقة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وجاء الإشكال على خلفية مشاكل سابقة وقعت بين الطرفين وآخرين في البلدة قبل أيام، قبل أن يتجدد اليوم، ما أثار توتراً في البلدة خصوصاً بين أفراد العائلتين.



وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها في القضية.