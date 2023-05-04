مفرزة زحلة القضائيّة تلقي القبض على شخص برفقة شقيقه بعد سرقة مبالغ ماليّة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة



البــــــلاغ التّالــــــي:





في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات السرقة، وبعد ان حصلت عدة عمليات سرقة في منطقة زحلة والبقاع الأوسط منها:



إقدام أحد الأشخاص بتواريخ سابقة على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى:

- محطة لتعبئة الوقود في ضهر البيدر، وسرقة /350/ دولارًا أميركيًّا، و/45،000،000/ ل.ل من داخلها.



- معمل لتصنيع الكرتون في بلدة تعنايل، وسرقة مبلغ /10,000/ دولار أميركيّ.



نتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه المفرزة إلى كشف هوية الفاعل وتحديد مكان تواجده.



بتاریخ 27-4-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، كمنت له دوريات من مفرزة زحلة القضائية في بلدة القرعون وألقت القبض عليه، وتبيّن أنّه يدعى:



ع. ع. (مواليد عام 1993، مكتوم القيد)

كذلك أوقفت شقيقه: (م. ع.) بجرم التواصل مع سجناء فارين من سجن جبّ جنّين وتهديد شخص بالخطف والقتل وابتزاز.



كما تبيّن أنه يوجد بحقهما عدّة ملاحقات قضائية بجرائم سرقة ومقاومة رجال الأمن.



أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته.