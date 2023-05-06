إشكال وإطلاق نار في مخيم البداوي (فيديوهات)

وقع إشكال بين احد سكان مخيم البداوي وعناصر أحد التنظيمات المولجة لحماية مداخل المخيم، وذلك على أفضلية تنظيم حركة سير عند مدخل المخيم.



وأدى الاشكال الى تبادل لاطلاق النار، وأفادت المعلومات الاولية عن سقوط جريحين.