الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يسرق بطاريات سيارات ويتعاطى المخدرات... فأوقفته أمن الدولة

امن وقضاء
2023-05-10 | 03:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يسرق بطاريات سيارات ويتعاطى المخدرات... فأوقفته أمن الدولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
يسرق بطاريات سيارات ويتعاطى المخدرات... فأوقفته أمن الدولة

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة المدعوّ (م. س.) في النبطيّة، على خلفيّة سرقة بطاريّات من عدة مناطق في بيروت ومناطق أخرى من لبنان، بالإضافة إلى تعاطيه للمخدّرات. 

وفي التفاصيل، فقد عرض صور له على صفحة "وينيّه الدّولة"، أثناء سرقته لبطاريّة من إحدى السيّارات في قرية دير إنطار في النبطيّة، فتحرّكت على الأثر دوريّة من أمن الدّولة، وبعد الرصد، تمّ توقيفه.

ويجري التحقيق معه حالياً تحت إشراف القضاء المختصّ. 
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

أمن الدولة

سرقة

مخدرات

LBCI التالي
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-03-16

توقيف مطلوب بجرم السرقة وتعاطي المخدرات في الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-28

دورية لأمن الدولة توقف سوريا لسرقته دراجة نارية في الوزاني

LBCI
خبر كاذب
11:49

فيديو لضبط مخدرات في علب للطلاء في لبنان... قديم

LBCI
امن وقضاء
2023-05-09

مكمن محكم لشعبة المعلومات في الضّاحية وتوقيف شخصين من أفراد عصابة سلب وسرقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
05:06

الجيش: توقيف شخص في منطقة أنفه – الكورة لإطلاقه النار على مواطن وقتله

LBCI
امن وقضاء
04:37

بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..

LBCI
امن وقضاء
03:38

دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟

LBCI
امن وقضاء
06:27

عدد من المودعين يتحركون في محيط مجلس النواب وأمام منزل ميقاتي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:03

غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟

LBCI
اقتصاد
14:09

كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
06:03

مخزومي: لجمع كل الاصوات السيادية لمواجهة عدم تعطيل نصاب جلسات انتخاب الرئيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة

LBCI
أخبار لبنان
13:27

بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:03

غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟

LBCI
أمن وقضاء
15:14

قتيل في إشکال في أنفه

LBCI
فنّ
11:19

في 3 حزيران... لبنان على موعد للقاء عمالقة الفن الأصيل

LBCI
أخبار دولية
16:06

سانا نقلا عن مصدر في "الخارجية": سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

LBCI
أخبار دولية
14:58

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

LBCI
امن وقضاء
03:38

دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟

LBCI
أمن وقضاء
07:16

دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال

LBCI
صحف اليوم
00:08

تبدّل بالخطاب الاميركي في لبنان (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة