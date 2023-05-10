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يسرق بطاريات سيارات ويتعاطى المخدرات... فأوقفته أمن الدولة
امن وقضاء
2023-05-10 | 03:57
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يسرق بطاريات سيارات ويتعاطى المخدرات... فأوقفته أمن الدولة
أوقفت دوريّة من أمن الدّولة المدعوّ (م. س.) في النبطيّة، على خلفيّة سرقة بطاريّات من عدة مناطق في بيروت ومناطق أخرى من لبنان، بالإضافة إلى تعاطيه للمخدّرات.
وفي التفاصيل، فقد عرض صور له على صفحة "وينيّه الدّولة"، أثناء سرقته لبطاريّة من إحدى السيّارات في قرية دير إنطار في النبطيّة، فتحرّكت على الأثر دوريّة من أمن الدّولة، وبعد الرصد، تمّ توقيفه.
ويجري التحقيق معه حالياً تحت إشراف القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
امن وقضاء
أمن الدولة
سرقة
مخدرات
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