الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
امن وقضاء
2023-05-10 | 04:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
اعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان ما يلي:
اولاً: أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم.
ثانياً: لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمناً".
أخبار لبنان
امن وقضاء
للأمن
العام
اللاجئين
المخالفين
لنظام
الإقامة
لبنان..
التالي
الجيش: توقيف شخص في منطقة أنفه – الكورة لإطلاقه النار على مواطن وقتله
يسرق بطاريات سيارات ويتعاطى المخدرات... فأوقفته أمن الدولة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-01
نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان لـ #عشرين_30: عدد كبير من اللاجئين العابرين من سوريا ليس مسجّلا بعد سنة 2015 وشاركنا بياناتنا مع الدولة اللبنانية أما بيانات من يدخل ويخرج من سوريا فليست معنا بل مع المسؤولين على الحدود
آخر الأخبار
2023-05-01
نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان لـ #عشرين_30: عدد كبير من اللاجئين العابرين من سوريا ليس مسجّلا بعد سنة 2015 وشاركنا بياناتنا مع الدولة اللبنانية أما بيانات من يدخل ويخرج من سوريا فليست معنا بل مع المسؤولين على الحدود
0
أخبار لبنان
2023-04-27
حجار لسفير تركيا في لبنان: لتبادل المعلومات عن النازحين السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا وتزويدها للأمن العام اللبناني
أخبار لبنان
2023-04-27
حجار لسفير تركيا في لبنان: لتبادل المعلومات عن النازحين السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا وتزويدها للأمن العام اللبناني
0
خبر عاجل
2023-04-13
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام
خبر عاجل
2023-04-13
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام
0
أخبار لبنان
2023-03-29
بيان للأمن العام بشأن "تسوية أوضاع الرعايا السوريين"
أخبار لبنان
2023-03-29
بيان للأمن العام بشأن "تسوية أوضاع الرعايا السوريين"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
06:29
محاضر ضبط خلال جولة لمصلحة الاقتصاد والتجارة جنوبًا
امن وقضاء
06:29
محاضر ضبط خلال جولة لمصلحة الاقتصاد والتجارة جنوبًا
0
امن وقضاء
05:06
الجيش: توقيف شخص في منطقة أنفه – الكورة لإطلاقه النار على مواطن وقتله
امن وقضاء
05:06
الجيش: توقيف شخص في منطقة أنفه – الكورة لإطلاقه النار على مواطن وقتله
0
امن وقضاء
03:57
يسرق بطاريات سيارات ويتعاطى المخدرات... فأوقفته أمن الدولة
امن وقضاء
03:57
يسرق بطاريات سيارات ويتعاطى المخدرات... فأوقفته أمن الدولة
0
امن وقضاء
03:38
دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟
امن وقضاء
03:38
دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
أخبار دولية
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
0
امن وقضاء
2023-05-09
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
امن وقضاء
2023-05-09
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
0
أخبار دولية
14:46
وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني
أخبار دولية
14:46
وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني
0
أخبار لبنان
2023-05-09
مذكرة تعاون بين وزارتي العمل اللبنانية والعراقية...بيرم: من شأنها أن تحفظ حقوق العمال في البلدين
أخبار لبنان
2023-05-09
مذكرة تعاون بين وزارتي العمل اللبنانية والعراقية...بيرم: من شأنها أن تحفظ حقوق العمال في البلدين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
عبدالله: الإستشفاء والدواء أصبحا بنسبة نحو ثمانين بالمئة على عاتق المواطن
أخبار لبنان
07:58
عبدالله: الإستشفاء والدواء أصبحا بنسبة نحو ثمانين بالمئة على عاتق المواطن
0
أخبار لبنان
07:56
طرّاف: لاستعادة قدرة لبنان على اتخاذ القرارات الإصلاحية وتنفيذها
أخبار لبنان
07:56
طرّاف: لاستعادة قدرة لبنان على اتخاذ القرارات الإصلاحية وتنفيذها
0
أخبار لبنان
07:07
غريو: تطوير لبنان والخروج من الازمة يعتمد على المسؤولين السياسيين
أخبار لبنان
07:07
غريو: تطوير لبنان والخروج من الازمة يعتمد على المسؤولين السياسيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:03
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
أمن وقضاء
10:03
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
2
أمن وقضاء
15:14
قتيل في إشکال في أنفه
أمن وقضاء
15:14
قتيل في إشکال في أنفه
3
فنّ
11:19
في 3 حزيران... لبنان على موعد للقاء عمالقة الفن الأصيل
فنّ
11:19
في 3 حزيران... لبنان على موعد للقاء عمالقة الفن الأصيل
4
امن وقضاء
03:38
دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟
امن وقضاء
03:38
دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟
5
أخبار دولية
16:06
سانا نقلا عن مصدر في "الخارجية": سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
أخبار دولية
16:06
سانا نقلا عن مصدر في "الخارجية": سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
6
أخبار دولية
14:58
السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
أخبار دولية
14:58
السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
7
أخبار دولية
07:07
دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية
أخبار دولية
07:07
دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية
8
صحف اليوم
00:08
تبدّل بالخطاب الاميركي في لبنان (الاخبار)
صحف اليوم
00:08
تبدّل بالخطاب الاميركي في لبنان (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store