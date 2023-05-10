بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..

اعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان ما يلي:

اولاً: أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم.

ثانياً: لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمناً".