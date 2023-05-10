الجيش: توقيف شخص في منطقة أنفه – الكورة لإطلاقه النار على مواطن وقتله

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"بتاريخ 9 / 5 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة أنفه - الكورة المواطن (ن.ط.) لإقدامه على إطلاق النار بالتاريخ نفسه على المواطن (ت.ط.) داخل أحد المحال التجارية ما أدى إلى مقتله.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".