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عصابة مسلّحة نفّذت عملية سطو على منزل في بشامون وسرقت خزنة في برمانا...ماذا في تفاصيل عملية التوقيف؟

ماذا في تفاصيل عملية التوقيف؟



تحركت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعدما أقدم 3 أشخاص ملثّمين ومسلّحين على الدخول إلى منزل مواطن في محلة بشامون وعملوا على ضربه وسلبه مبلغ /27،200/ دولار أميركي ومصاغا بقيمة /7000/ دولار أميركي، وساعات يقدر ثمنها بحوالى /5000/ دولار أميركي، وأوراق ثبوتية وهاتفه الخلوي وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة العائدة لمنزله، وفرّوا إلى جهة مجهولة.



على اثر ذلك، ونتيجة المتابعة الدقيقة التي قامت بها شعبة المعلومات ، توصّلت إلى تحديد هوية الفاعلين، ومن بينهم السوريين:



خ. ح. (م مواليد عام ۱۹۹۱)

ف. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۷)

ع. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۹).



وتبيّن أن أفراد العصابة المذكورة أقدموا بتاريخ 09-05-2023 على الدخول إلى إحدى التعاونيات في محلة برمانا بواسطة الكسر والخلع وسرقوا من داخل مكتب التعاونية خزنة بداخلها مبلغ مالي، وفرّوا إلى جهة مجهولة.



وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.



وبتاريخي 9 و11-05-2023 وبنتيجة عمليات المراقبة الدقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف الأول في محلة البربير، والثاني في محلة زقاق البلاط، والثالث في محلة برج البراجنة على متن سيارته نوع "نيسان باثفايندر" لون أسود، وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف ومسدّسان حربيّان، وقناع قماشي لون أسود، وساطور ولوحات سيارة مزوّرة.



وبالتحقيق معهم، اعترف كلٌّ منهم بما نسب إليه لجهة اشتراكهم مع آخرين بتنفيذ عمليّتَيْ السطو المسلح في بشامون وسرقة الخزنة من برمانا، وأنهم شكّلوا عصابة مسلّحة لتنفيذ عمليات السلب والسرقة، وأن الأسلحة والسيارة التي تم ضبطها قاموا باستخدامها خلال تنفيذ العمليّتَيْن المذكورتَيْن.