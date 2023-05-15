الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عصابة مسلّحة نفّذت عملية سطو على منزل في بشامون وسرقت خزنة في برمانا...ماذا في تفاصيل عملية التوقيف؟

امن وقضاء
2023-05-15 | 06:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عصابة مسلّحة نفّذت عملية سطو على منزل في بشامون وسرقت خزنة في برمانا...ماذا في تفاصيل عملية التوقيف؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عصابة مسلّحة نفّذت عملية سطو على منزل في بشامون وسرقت خزنة في برمانا...ماذا في تفاصيل عملية التوقيف؟

ماذا في تفاصيل عملية التوقيف؟

تحركت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعدما أقدم 3 أشخاص ملثّمين ومسلّحين على الدخول إلى منزل مواطن في محلة بشامون وعملوا على ضربه وسلبه مبلغ /27،200/ دولار أميركي ومصاغا بقيمة /7000/ دولار أميركي، وساعات يقدر ثمنها بحوالى /5000/ دولار أميركي، وأوراق ثبوتية وهاتفه الخلوي وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة العائدة لمنزله، وفرّوا إلى جهة مجهولة.
 
على اثر ذلك، ونتيجة المتابعة الدقيقة التي قامت بها شعبة المعلومات ، توصّلت إلى تحديد هوية الفاعلين، ومن بينهم السوريين:

خ. ح. (م مواليد عام ۱۹۹۱)
ف. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۷)
ع. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۹).

وتبيّن أن أفراد العصابة المذكورة أقدموا بتاريخ 09-05-2023 على الدخول إلى إحدى التعاونيات في محلة برمانا بواسطة الكسر والخلع وسرقوا من داخل مكتب التعاونية خزنة بداخلها مبلغ مالي، وفرّوا إلى جهة مجهولة.

وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

وبتاريخي 9 و11-05-2023 وبنتيجة عمليات المراقبة الدقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف الأول في محلة البربير، والثاني في محلة زقاق البلاط، والثالث في محلة برج البراجنة على متن سيارته نوع "نيسان باثفايندر" لون أسود، وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف ومسدّسان حربيّان، وقناع قماشي لون أسود، وساطور ولوحات سيارة مزوّرة.

وبالتحقيق معهم، اعترف كلٌّ منهم بما نسب إليه لجهة اشتراكهم مع آخرين بتنفيذ عمليّتَيْ السطو المسلح في بشامون وسرقة الخزنة من برمانا، وأنهم شكّلوا عصابة مسلّحة لتنفيذ عمليات السلب والسرقة، وأن الأسلحة والسيارة التي تم ضبطها قاموا باستخدامها خلال تنفيذ العمليّتَيْن المذكورتَيْن.
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

مسلّحة

نفّذت

عملية

بشامون

وسرقت

برمانا...ماذا

تفاصيل

عملية

التوقيف؟

LBCI التالي
مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي
بعد فرار سجين من داخل مستشفى الحريري الحكومي..شعبة المعلومات توقفه مع أربعة متورّطين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-04-01

عصابة نفّذت عملية سلب ألماس بقيمة ٥٠٠ ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تكشف هوية المتورّطين وتلقي القبض على اثنين منهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-19

عملية خطف وسرقة هوليودية في برمانا... فريال نعيمة تروي للـLBCI كيف خرجت من صندوق السيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-07

لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-01

عصابة سرقة تسلّل أفرادها إلى منزل في الفنار وسرقوا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبالغ مالية... وشعبة المعلومات أوقفتهم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
10:33

للشهر الرابع: تراجع ملحوظ بنسبة هذه الجرائم المرتكبة منذ مطلع العام 2023 مقارنة مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم

LBCI
امن وقضاء
10:00

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر قضائي: القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس

LBCI
امن وقضاء
07:55

مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي

LBCI
امن وقضاء
2023-05-14

بعد فرار سجين من داخل مستشفى الحريري الحكومي..شعبة المعلومات توقفه مع أربعة متورّطين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

هل ينقسمُ المجلس الدستوري بسبب الطعن بالبلديات؟

LBCI
أخبار لبنان
11:20

اللواء صليبا: لا ننكر أنّ أخطاءً وقعت لكنّنا نحاسب مرتكبيها

LBCI
صحف اليوم
00:06

المعارضة لتسمية مرشحها ضد فرنجية اليوم (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار دولية
01:04

الصين تحكم على أميركي بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتجسس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:55

مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

هل سنشهد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التركية؟

LBCI
أخبار لبنان
05:51

احياء اليوم العالمي للنحل

LBCI
أخبار دولية
05:22

اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة وفد من سوريا ...

LBCI
أخبار دولية
16:18

تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات

LBCI
أخبار لبنان
15:19

معوّض لـ"الأحد مع ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميًا قبل أن يذهب لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي وإصلاحي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثاني: تاريخ الحشيشة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:30

رنيم بو خزام تُعلن ولادة طفلها الأول من زوجها ربيع أبو علوان... وصورة حصرية للـLBCI!

LBCI
أخبار دولية
16:18

تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات

LBCI
خبر عاجل
14:50

معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس

LBCI
صحف اليوم
23:59

القاضي أبو سمرا لـ "الأخبار" :لم أعثر عليه في أي مكان

LBCI
فنّ
05:45

ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

تركيا اقترعت رئيسها للسنوات الـ5 المقبلة... فماذا في النتائج الأولية؟ وماذا تغير في الأرقام بين 2018 واليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
01:13

العثور على جثة شاب غرق منذ يومين على شاطىء الروشة

LBCI
آخر الأخبار
04:08

البخاري: نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة