الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلامة لم يحضر جلسة الاستجواب الفرنسية اليوم
امن وقضاء
2023-05-16 | 06:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلامة لم يحضر جلسة الاستجواب الفرنسية اليوم
لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة الاستجواب في باريس اليوم، حيث من المتوقع أن يوجه المدعون الفرنسيون تهم احتيال وتبييض أموال أولية ضده، بحسب مصدرين مطلعين على خطط سفره لـ"رويترز" .
وحدد المدعون الفرنسيون جلسة استجواب له الساعة 9:30 صباحًا يوم 16 أيار، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز.
ويعتزم المدعون الفرنسيون الضغط على التهم الأولية وتسميته رسميًا مشتبهًا به خلال تلك الجلسة.
وقال مصدران مطلعان على خطط سفره إن سلامة بقي في بيروت ولم يرد لا هو ولا محاميه في لبنان على الطلبات.
أخبار لبنان
امن وقضاء
سلامة
جلسة استجواب
فرنسا
التالي
الفتى الذي أحرق جرو كلب في الجوبانية.. بقبضة قوى الأمن
دار المعلمين - كسارة يتعرض للسرقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-05-11
سلامة لن يتوجه الى فرنسا لحضور جلسة استجواب...ولا نية لمنصوري باستلام المهام
اقتصاد
2023-05-11
سلامة لن يتوجه الى فرنسا لحضور جلسة استجواب...ولا نية لمنصوري باستلام المهام
0
صحف اليوم
00:19
الأجهزة اللبنانية لا تجد سلامة لإبلاغه بجلسة استجوابه في باريس (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:19
الأجهزة اللبنانية لا تجد سلامة لإبلاغه بجلسة استجوابه في باريس (الشرق الأوسط)
0
امن وقضاء
10:00
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر قضائي: القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس
امن وقضاء
10:00
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر قضائي: القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس
0
صحف اليوم
2023-05-02
فرنسا تدعي رسميًا على سلامة بعد أسبوعين (الأخبار)
صحف اليوم
2023-05-02
فرنسا تدعي رسميًا على سلامة بعد أسبوعين (الأخبار)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
08:12
حميه تابع مع جهاز امن المطار الإجراءات المتخذة مع تزايد حركة المسافرين
امن وقضاء
08:12
حميه تابع مع جهاز امن المطار الإجراءات المتخذة مع تزايد حركة المسافرين
0
امن وقضاء
07:35
الفتى الذي أحرق جرو كلب في الجوبانية.. بقبضة قوى الأمن
امن وقضاء
07:35
الفتى الذي أحرق جرو كلب في الجوبانية.. بقبضة قوى الأمن
0
امن وقضاء
04:40
دار المعلمين - كسارة يتعرض للسرقة
امن وقضاء
04:40
دار المعلمين - كسارة يتعرض للسرقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:08
حمل مزيّف... إحباط عملية لتهريب المخدرات بطريقة غريبة!
منوعات
05:08
حمل مزيّف... إحباط عملية لتهريب المخدرات بطريقة غريبة!
0
أمن وقضاء
08:29
إلقاء القبض على شخص سرق أثاثًا وتحفًا باهظة الثمن من منزلها
أمن وقضاء
08:29
إلقاء القبض على شخص سرق أثاثًا وتحفًا باهظة الثمن من منزلها
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-09
رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-09
رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت
0
آخر الأخبار
15:13
جنبلاط لـ"عشرين 30": لبنان في دائرة إيران ورئيسي قال من سوريا ندعم استقلالية لبنان من جهة والمقاومة من جهة وكان يُمكنه القول ندعم الاستراتيجية الدفاعية لبناء دولة
آخر الأخبار
15:13
جنبلاط لـ"عشرين 30": لبنان في دائرة إيران ورئيسي قال من سوريا ندعم استقلالية لبنان من جهة والمقاومة من جهة وكان يُمكنه القول ندعم الاستراتيجية الدفاعية لبناء دولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
07:44
ملف النازحين حضر في جلسة للجنة الإدارة والعدل..
أخبار سياسية
07:44
ملف النازحين حضر في جلسة للجنة الإدارة والعدل..
0
أخبار سياسية
16:04
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..
أخبار سياسية
16:04
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بوسطن سلتيكس يحجز آخر بطاقات النصف النهائي بعد إسقاطه فيلادلفيا
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بوسطن سلتيكس يحجز آخر بطاقات النصف النهائي بعد إسقاطه فيلادلفيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في الرياضة الميكانيكية اليكم نتائج المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للكارتينغ
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في الرياضة الميكانيكية اليكم نتائج المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للكارتينغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثالث : قانون تشريع الحشيشة في الادراج!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثالث : قانون تشريع الحشيشة في الادراج!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المعاينة الميكانيكية عائدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المعاينة الميكانيكية عائدة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
خلاف مستمر بين المركزي وكهرباء لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:24
خلاف مستمر بين المركزي وكهرباء لبنان
0
أخبار لبنان
13:22
رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح
أخبار لبنان
13:22
رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:03
أسعار المحروقات تواصل انخفاضها... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:03
أسعار المحروقات تواصل انخفاضها... كيف أصبحت؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه
3
خبر عاجل
05:53
لقاء يجمع في هذه الاثناء السفير السعودي وليد البخاري بوزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار
خبر عاجل
05:53
لقاء يجمع في هذه الاثناء السفير السعودي وليد البخاري بوزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار
4
أخبار سياسية
16:04
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..
أخبار سياسية
16:04
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..
5
خبر عاجل
14:40
جنبلاط لـ عشرين 30: علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي وخارج المنظومة التي نعرفها وافضل اسم مطروح هو شبلي ملاط وهو يفهم بالقانون والمعطيات الاقليمية والدولية
خبر عاجل
14:40
جنبلاط لـ عشرين 30: علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي وخارج المنظومة التي نعرفها وافضل اسم مطروح هو شبلي ملاط وهو يفهم بالقانون والمعطيات الاقليمية والدولية
6
خبر عاجل
14:44
جنبلاط لـ عشرين 30: أنا في الصف الواقعي على الأرض ونحن مع التسوية لمرشح يمتلك رؤية اجتماعية اقتصادية ويضع البلد على الخط الجديد ولن اتصل بأحد ولا أريد ان أكون وسيطاً فحاولت ولم تنجح المحاولة
خبر عاجل
14:44
جنبلاط لـ عشرين 30: أنا في الصف الواقعي على الأرض ونحن مع التسوية لمرشح يمتلك رؤية اجتماعية اقتصادية ويضع البلد على الخط الجديد ولن اتصل بأحد ولا أريد ان أكون وسيطاً فحاولت ولم تنجح المحاولة
7
صحف اليوم
00:53
تحديدُ أسماء المرشحين للرئاسة... فماذا في تفاصيل "الحراكات المكثفة"؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
00:53
تحديدُ أسماء المرشحين للرئاسة... فماذا في تفاصيل "الحراكات المكثفة"؟ (الجمهورية)
8
أمن وقضاء
00:50
الجيش: مديرية المخابرات تتسلم من السلطات السورية مواطناً مطلوباً لارتكابه جريمة قتل
أمن وقضاء
00:50
الجيش: مديرية المخابرات تتسلم من السلطات السورية مواطناً مطلوباً لارتكابه جريمة قتل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store