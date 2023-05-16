سلامة لم يحضر جلسة الاستجواب الفرنسية اليوم

لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة الاستجواب في باريس اليوم، حيث من المتوقع أن يوجه المدعون الفرنسيون تهم احتيال وتبييض أموال أولية ضده، بحسب مصدرين مطلعين على خطط سفره لـ"رويترز" .



وحدد المدعون الفرنسيون جلسة استجواب له الساعة 9:30 صباحًا يوم 16 أيار، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز.



ويعتزم المدعون الفرنسيون الضغط على التهم الأولية وتسميته رسميًا مشتبهًا به خلال تلك الجلسة.



وقال مصدران مطلعان على خطط سفره إن سلامة بقي في بيروت ولم يرد لا هو ولا محاميه في لبنان على الطلبات.