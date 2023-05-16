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محافظ بيروت أصدر قراراً بوضع الاختام على موقف سيارات للعموم غير ملتزم بالإعلان عن التعرفة الرسمية
امن وقضاء
2023-05-16 | 09:06
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محافظ بيروت أصدر قراراً بوضع الاختام على موقف سيارات للعموم غير ملتزم بالإعلان عن التعرفة الرسمية
أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود قراراً عدد 440 /ب تاريخ 15-5-2023 يتعلق بوضع الاختام وإقفال موقف سيارات للعموم، وقد جاء فيه:
بناء على الكشف التي قام بها قسـم المراقبة في مصلحة المؤسسـات المصنفة فـي بلدية بيروت رقم 130/2023 ق.م.، حيث تبين أن موقف السيارات المكشوف للعموم في العقار رقم 125 و128 الأشرفية يستثمر وغير ملتزم بأحكام القرار رقم 301/ب تاريخ 3/4/2023، لا سيما لجهة عدم الإعلان عن التعرفة الرسمية على مدخل الموقف (50 سم x 70 سم) وعدم التقيد بها.
بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تـٌقفل وتوضع الأختام على موقف سيارات مكشوف للعموم، الكائن في العقار رقم 125 و128 من منطقة الأشرفية العقارية- شارع كرم الزيتون مقابل كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس.
المادة الثانية: يـُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.
المادة الثالثة: تُـكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس تنفيذ هذا القرار، على أن تؤمن دائرة السيـر فـي مصلحة الهندسة المستلزمات الضرورية (سـلاسل وحواجز معدنية وغيرها...) عند الاقتضاء، وذلك لضمان حسن التنفيذ.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
علماً أنه تم تنفيذ قرار الاقفال ووضع الاختام على الموقف المذكور صباح اليوم الثلاثاء الواقع في 16-5-2023 وهو ثالث موقف سيارات للعموم يتم اقفاله وختمه بالشمع الأحمر في أقل من أسبوعين لعدم التزام أصحابها بالتعرفة الرسمية والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .
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