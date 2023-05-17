شكري سمير شبلي مفقود... هل شاهدتموه؟ (صورة)

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:



شكري سمير شبلي (من مواليد عام 1967، لبناني).

الذي غادر، منذ اثنين وسبعين ساعة، منزل ذويه الكائن في محلّة مار تقلا - الحازمية، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه يعاني انفصاماً في الشّخصيّة، ويتناول "أدويّة أعصاب".



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بمخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 921740-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.