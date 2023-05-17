حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟

أحد المطلوبين للقضاء بجرائم متعدّدة والفار من إحدى نظارات الشّرطة في قبضة شعبة المعلومات

أحد المطلوبين للقضاء بجرائم متعدّدة والفار من إحدى نظارات الشّرطة في قبضة شعبة المعلومات

محافظ بيروت أصدر قراراً بوضع الاختام على موقف سيارات للعموم غير ملتزم بالإعلان عن التعرفة الرسمية