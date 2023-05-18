تحرير مواطن اختُطف في منطقة البداوي

حرّرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني المواطن ع. ا. ا. الذي كان قد اختُطف بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٣ في منطقة البداوي، وذلك في عمليات دهم في بلدة القصر- الهرمل.