ينشط بسرقة المنازل في بلدات بنت جبيل فأوقفته مفرزة استقصاء الجنوب بكمين محكم

حدّدت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي هوية ومكان تواجد أحد سارقي المنازل في بلدات بنت جبيل، بعد توافر معلومات مؤكّدة عن ضلوعه بعدة سرقات منازل ودراجة آلية.



على اثر ذلك، تم رصده والإطباق عليه وتوقيفه بكمين محكم على متن سيارة نوع "أوبل" دون لوحات في محلة مفرق مارون الراس، ويدعى: س. أ. (من مواليد عام 1991، لبناني).



وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على /4/ سرقات منازل بواسطة الكسر والخلع واحدة منها باءت بالفشل، وسرقة دراجة آلية.



وأودع مع المضبوطات مخفر بنت جبيل لإجراء المقتضى بحقه، بناءً على إشارة القضاء.