تفتيش في سجن البترون وهذا ما ضُبط (صورة)

ماذا ضُبط؟

بعد عملية تفتيش دقيقة، تمكّن عناصر التفتيش في سجن البترون في وحدة الدرك الإقليمي، وبمؤازرة فصيلة من الفوج السيّار الرابع في وحدة القوى السيّارة، من ضبط /12/ هاتفًا خلويًا مع متمّماتها وشواحن وسمّاعات أذن.