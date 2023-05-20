توقيف نازح سوري مروج مخدرات في القاع

أوقفت دورية من مخفر بلدة القاع النازح السوري م. ا. في سهل القاع بعدما اعترف بأنه يروج المخدرات.



وأودع الموقوف القضاء المختص للتوسع بالتحقيق.

بدوره، نوه رئيس بلدية القاع بشير مطر بالدور الذي يلعبه رئيس وعناصر درك مخفر القاع ومكتب مخابرات الجيش في ملاحقة المجرمين وتوقيفهم.