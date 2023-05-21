الجيش: توقيف مطلوب لارتكابه جرائم عدة منها ترؤس عصابة مسلحة لسرقة الدراجات النارية في الليلكي

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي المواطن (ح.ح.) المطلوب بعدد كبير من مذكرات التوقيف لارتكابه جرائم مختلفة منها ترؤس عصابة مسلحة لسرقة الدراجات النارية من مناطق لبنانية عدة. وقد فاق عدد الدراجات التي سرقها خمسمئة دراجة، مستخدماً منزله لتخزين المسروقات. كما أقدم على السرقة والسلب بقوة السلاح، وإطلاق النار، وتعاطي المخدرات.



ضُبط في حوزته سلاح حربي بعد محاولته إطلاق النار باتجاه الدورية.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.