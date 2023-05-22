توقيف شخصين في منطقة جسر المطار –الغبيري لإرتكابهما جرائم مختلفة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جسر المطار –الغبيري المواطن (ن.م.) والسوري (ب.ك.)، لإقدامهما على تعاطي المخدرات والاتجار بها وبالاسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى شراء دراجات نارية مسروقة، كما أن الثاني أطلق النار على أحد المقاهي في منطقة الصفير ما أدى إلى ترويع المواطنين.



وضبطت المخابرات في حوزتة المقوفين كمية من المخدرات ومبلغ مالي ودراجة نارية مسروقة.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.